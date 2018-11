Lexus NX 300h Sport Edition: un plus de equipamiento y deportividad

#1

Como no modifiquen su "cambio" eCVT y le pongan el motor del GS450h con más de 340cv y el cambio del RC, sacar una versión sport que sólo tiene de sport las apariencias es una estupidez.



Que sí que es precioso, híbrido y con acabados perfectos... pero sólo llega a 180km/h y la aceleración no es de deportivo pese a sus casi 200cv, es muy lineal sin sensaciones debido al cambio o no cambio porque, simplificando mucho el eCVT es electrónica y poleas. Es como si a un A4 básico de 120cv le pones el pack S seguirá siendo un buen coche, parecerá deportivo pero NO será deportivo.