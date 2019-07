Emilio Herrera: "Todo nuevo modelo de Kia que se lance al mercado a partir de ahora tendrá versiones electrificadas"

Durante la primera presentación del Kia XCeed, en Fráncfort, Ecomotor pudo charlar con Emilio Herrera, director de Operaciones para Europa de Kia, sobre aspectos relacionados con la marca y el futuro del automóvil. Esto es lo que nos ha contado.

P. En Kia siempre hacéis hincapié en que todos vuestros productos están diseñados y desarrollados en Europa, con la vista puesta en el cliente europeo. ¿A qué se debe esa europeización que deja de lado el origen coreano de la marca?

R. No es que queramos esconder la parte coreana de Kia, lo que pasa es que la parte europea es importante porque todo lo que es diseño europeo se vende mejor. Pensamos que el diseño europeo tiene más aceptación que ningún otro a nivel mundial, de igual manera que la calidad coreana está también muy reconocida. Jugamos con esa combinación.

¿Le está resultando fácil o difícil construir imagen de marca a Kia en Europa?

No lo voy a negar. No es fácil. Somos una marca joven, que empezó en 1974, cuando empresas como Renault o Citroën llevaban ya un recorrido de más de cincuenta años. Nosotros llegamos al mercado español y europeo en general en los 90. Y lo hicimos con coches poco atractivos, cuyo mayor reclamo era su bajo precio. El cambio llegó en 2006 con Peter Schreyer, que dio un giro radical en diseño. Nos está costando construir imagen de marca porque llevamos años de retraso. Productos como el Stinger o el Proceed nos están ayudando mucho a dar ese giro. También Rafa Nadal, que es imagen de nuestra marca, es sumamente importante en esto.

Hora de analizar el nuevo modelo que hoy se presenta: el Kia XCeed. Es una nueva variante en la familia Ceed. ¿Va a ser la última o cabe esperar más hermanos en la gama?

Con cuatro ya está bien. El año pasado lanzamos dos (5 puertas y Tourer) y ya dijimos que íbamos a añadir dos más: el Proceed y este. Y aquí nos quedaremos. Ahora lo importante es que vamos a sumar la electrificación.

Y hablando de electrificación, ¿cuáles los son los planes de futuro?

Hay una oportunidad de crecer como marca. Aquí ya no se trata solo de diseño. Hablamos de una tecnología que es la que demanda hoy el consumidor. ¿Qué marca tiene hoy dos coches híbridos enchufables, un 'mild hybrid', más todo lo que va a venir ahora con el XCeed (en unos meses llegan versiones híbrida enchufable y 'mild hybrid')? Todo modelo que se lance al mercado a partir de ahora tendrá versión híbrida o 100% eléctrica. No cabe otra cosa. A finales de 2020 o principios de 2021 tenemos pensado lanzar un coche de pila de combustible. De hecho, en la marca se apuesta por esta tecnología por su facilidad de gestión. Somos conscientes, en cualquier caso, de que todavía hay dos problemas: el precio y el repostaje.

Volviendo al Kia XCeed, os referís a este coche como un CUV (Crossover Utility Vehicle) en lugar del conocido término SUV. ¿Qué representa exactamente este nuevo concepto?

Es una cuestión de tamaño y diseño. Es más bajito, pero tiene la apariencia de SUV. Para nosotros es muy importante porque el mercado está yendo hacia este tipo de coches que están a mitad de camino entre el turismo y el todocamino. La conducción es muy similar a la de un turismo.

Kia XCeed

¿Qué cabe esperar del XCeed en cuanto a mix de ventas?

Probablemente pase algo parecido que con el Proceed, del que no esperábamos gran cosa y ha acabado representando un 25-30% de las ventas de la gama Ceed. Nos ha sorprendido. Y yo creo que el XCeed también nos va a sorprender, hasta el punto de ser el que mayores cifras acumule.

¿Cómo se va a posicionar por precio?

Un poco por encima de 5p y del Tourer.

¿Cuánto recorrido le queda a la moda todocamino?

Creo que le queda tiempo. Aunque quizá el SUV más tradicional está perdiendo fuelle en favor de ese concepto crossover o de turismo grande y algo más alto. En los 39 países que son responsabilidad mía, en ninguno hay una tendencia contraria. Le queda camino. Lo cual no nos ayuda en términos de CO2 por tema de peso y eficiencia, pero es la demanda la que lo exige. Llegar a los niveles marcados de 95 gramos de CO2 no es tarea fácil y por eso ahora estamos viendo enlaces entre fabricantes como el Grupo Fiat con Tesla, con la idea de rebajar las cifras y así poder cumplir con las imposiciones de la Unión Europea. Pero nosotros no tenemos este problema, tenemos nuestro plan definido para no tener que pagar multa ni reducir volumen. Ninguna de las dos opciones las contemplamos.

¿Cómo será la movilidad en las grandes ciudades dentro de unos años?

En la ciudad del futuro cabe de todo: coche compartido, vehículos autónomos. Pero también el vehículo particular, siempre y cuando respete las normas de emisiones, claro. Porque lo que ofrece el vehículo privado, y esto es algo que no va a cambiar nunca, es la libertad. Los diez años que vienen son un periodo de transición donde van a convivir diferentes tecnologías, diferentes modos de movilidad.

¿Kia está preparada para todos estos cambios que se avecinan?

Lo importante es tener todas las tecnologías 'in house' para poder hacerle frente a los cambios que lleguen. Y luego ya, en función de la demanda del mercado, poder tirar hacia un lado u otro. Por ejemplo, ahora mismo vemos que hay que apostar por el hidrógeno de cara al futuro.

¿El año pasado fue muy bueno para Kia en términos de ventas? ¿Qué cabe esperar al cierre de 2020?

Muy buenas cifras, también. Hasta finales de mayo hemos registrado un crecimiento de ventas del 2%, estamos por encima de nuestro business plan. El mercado europeo, igual que en España, está cayendo. A nivel europeo (-2,5%). Así que con el producto que tenemos, solo cabe pensar en un buen cierre.