Mercedes defiende las bondades de los motores diésel y sus bajas emisiones reales de NOx

El fabricante Premium Mercedes se ha puesto a la cabeza en la defensa de los motores diésel. Eso sí, de los actuales motores. Así, el fabricante considera que la decisión tomada a principios de esta década para desarrollar una generación de motores diésel completamente nueva está dando sus frutos. Las innovadoras tecnologías implementadas en los motores diésel de Mercedes-Benz aseguran unas bajas emisiones de NOx. Con el cambio a la nueva generación de motores, todos los turismos nuevos de Mercedes-Benz disponibles en los concesionarios cumplen con los estándares Euro 6d-TEMP o Euro 6d. De hecho, la automovilística ha optado por sacar una nueva generación de vehículos híbridos con motores eléctricos y diésel.

Los valores límite de NOx en las pruebas de emisiones, que para la norma Euro 6d son de 80 miligramos por kilómetro en las pruebas de RDE (Real Driving Emissions, emisiones de conducción real, por sus siglas en inglés), se denominan valores "que no deben ser excedidos" y deben cumplirse en cada test válido RDE. Esto significa que un vehículo tampoco puede exceder esos límites en las peores combinaciones posibles de condiciones del test RDE como, por ejemplo, con una carga pesada, en topografía montañosa y en condiciones de temperatura y tráfico desfavorables.

El límite se aplica no solo a vehículos nuevos, sino también a vehículos con más de 100.000 kilómetros. Los resultados de las pruebas en carreteras en el mundo real a menudo se mantienen significativamente por debajo del límite de 80 miligramos por kilómetro, también confirmado mediante mediciones independientes.

Control de emisiones Nox en los laboratorios de Mercedes.

Mercedes señala, en este sentido, que las mediciones de emisiones en doce vehículos de pruebas de diferentes marcas realizada por un medio especializado en motor dieron como resultado que el Mercedes C 300 d Estate probado no emitía "casi nada de NOx". Los resultados medidos en el Mercedes-Benz C 300 d Estate (consumo de combustible combinado 5,6-5,0 l/100 km, emisiones de CO2 combinadas 147-133 g/km) se indican en términos más precisos en la prueba: «Con 13 miligramos de NOx, encabeza nuestra lista Mr Clean. Hasta hace poco, parecía inconcebible que los motores diésel pudieran alcanzar tales cifras. [ ] Sin embargo, el diésel de dos litros denominado OM 654 ha sido sistemáticamente ajustado para reducir las emisiones. De esta forma, los problemas con el NOx en muchas ciudades se resolverán en cuanto más coches nuevos sean matriculados", declara la revista alemana.

Control de un Mercedes en carretera.

Y Mercedes sigue aportando análisis independientes en defensa de sus motores diésel, como la realizada por el club automovilístico alemán ADAC con sus propias mediciones en febrero de 2019: «Las emisiones de NOx de los automóviles actuales en conducción real en la carretera están muy por debajo de los límites del banco de pruebas». El Mercedes-Benz C 220 d (consumo combinado de combustible 4,8 l/100 km, emisiones combinadas de CO2 126-117 g/km)2 rindió especialmente bien «su cifra de NOx fue difícilmente medible entre cero y un mg/km».

Dichas mediciones ilustran que, con la nueva generación de motores diésel, el desafío de las emisiones NOx también se puede resolver técnicamente. Sin embargo, las emisiones promedio de un vehículo a lo largo de miles de kilómetros son mucho más significativas a este respecto: los turismos Mercedes-Benz equipados con la última tecnología diésel alcanzan cifras promedio de 20 a 30 mg de NOx por kilómetro en condiciones RDE.

En lo que respecta a las emisiones de óxido de nitrógeno de los vehículos diésel de diferentes fabricantes, el ADAC concluye: "Los motores diésel Euro-6d-TEMP emiten un promedio de un 76% menos de NOx que los motores Euro-6b y un 85% menos que los motores Euro-5. Mediciones aleatorias en carretera han demostrado que la reducción de las emisiones de los motores diésel más avanzados Euro-6d-TEMP en comparación con el promedio de los motores diésel Euro 5 es incluso de entre el 95 y el 99 por ciento". El estándar Euro 6d es aún más exigente debido a sus menores tolerancias de medición permisibles, según destacan en Mercedes. No será obligatorio para los nuevos modelos hasta el 1 de enero de 2020, y un año después para el resto de vehículos.

En 2016 Mercedes-Benz inició la comercialización de una nueva familia de motores diésel compuesta por los motores de cuatro cilindros (OM 654 y OM 654q) y el de seis cilindros en línea (OM 656). La inversión en esta nueva generación de motores ronda los tres mil millones de euros, habiéndose introducido ya en muchos modelos desde la Clase A al GLS, que ya cumplen con el estándar Euro 6d.