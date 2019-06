Almussafes firme un ERTE de 4 días y habrá una reunión cada tres meses para analizar el empleo

La dirección de Ford España y UGT, sindicato mayoritario del comité de empresa, han firmado este lunes un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que se llevará a cabo los días 1 y 2 de agosto y 19 y 20 de agosto en Almussafes (Valencia) y que cumplirá con las mismas condiciones que los anteriores en cuanto a complementos salariales. | Ford dejará de ensamblar entre 100 y 150 coches diarios en lo que queda de año.

Los empleados afectados por el ERTE, tanto los de la planta de vehículos como los de la de montaje de motores, conservarán el 80% de su salario bruto y el 100% de las pagas, vacaciones y antigüedad.

También se ha rubricado un recorte de la producción diaria a 100 vehículos desde septiembre por la falta de demanda. Como consecuencia, 300 trabajadores del turno de noche serán recolocados en el de día y en labores de lanzamiento del nuevo Kuga, según informó a Europa Press el presidente del comité de empresa, Carlos Faubel.

La dirección de Ford España y UGT también se han comprometido a reunirse con carácter trimestral para analizar la evolución del empleo en la factoría valenciana mediante la comisión del Observatorio para el Empleo. La reunión estaba prevista para este lunes a las 15.00 horas, pero finalmente se ha adelantado a las 11.00 horas.

CCOO se queda fuera

Por su parte, CCOO informó en un comunicado que no ha firmado el ERTE porque la empresa no ha querido escuchar su propuesta de que se utilizasen dos días de jornadas industriales del 2020 para vehículos y otros dos días para motores, un día de 2022 y un día de 2023 para no seguir consumiendo desempleo a los trabajadores a seis meses vista de que finalice el año.

"El ERTE le sale más barato a la empresa. Así se ahorra el 70% que paga el paro y un 20% que no complementa que lo carga a las arcas del Estado que pagamos todos con nuestros impuestos, y le sale barato porque tiene al sindicato mayoritario que le firma el ERTE, haciendo caso omiso a lo que decimos", subrayó el sindicato.

Además, CC.OO. subrayó que el sindicato mayoritario del comité de empresa (UGT) no deja que el resto de organizaciones sindicales estén dentro de la comisión de seguimiento del ERTE.

"Como era de esperar, otra vez el sindicato mayoritario le vuelve a firmar a la empresa el quinto ERTE en motores y el tercero en vehículos con las mismas condiciones que los anteriores, consumiéndoles a los trabajadores vacaciones antiguas y aplicando la voluntariedad en la modificación a juicio de la empresa", agregó.

Caída de las ventas

La reducción de producción que se llevará a cabo en la instalación valenciana y el ERTE están vinculados con la baja demanda de vehículos y no con el plan de reestructuración iniciado por la marca estadounidense en Europa con el objetivo de alcanzar un negocio rentable y sostenible.

En España, la firma del óvalo emplea a unas 8.100 personas repartidas en tres turnos y creará unas instalaciones de montaje de baterías para vehículos electrificados, que se espera que estén operativas en septiembre de 2020.