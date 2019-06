Los ocho consejos para no despilfarrar en el aire acondicionado del coche

Se aproxima el verano y por tanto el calor y con él el aire acondicionado también en los coches. En estas fechas estivales es conveniente garantizar el buen funcionamiento del climatizador y no sólo porque nos ayudará a sobrellevar el calor del asfalto, además permitirá ahorrar dinero cuando lo accionemos y no se nos dispare el consumo de combustible. Y es que a día de hoy no podemos imaginar un coche sin aire acondicionado, o en su versión más actual de climatizador. | Los cinco errores más corrientes sobre el aíre acondicionado del coche.

Por eso Conforauto Hankook Masters, red de talleres de mecánica rápida, aporta una unos sencillos consejos para que los conductores vayan más seguros, ya que el calor produce somnolencia,y cómo ahorrar combustible sin renunciar al aire acondicionado.

Como norma, el uso del climatizador no debe convertir el coche en una sauna en invierno ni en una nevera en verano; lo importante es encontrar el nivel de temperatura y humedad adecuado para conducir cómodos sin disparar el consumo y tener un poco más de conciencia ecológica. Estos son ocho consejos básicos, que ayudarán a conseguir ese objetivo:

Evitar largos periodos de inactividad. El aire acondicionado o el climatizador funcionan mejor mientras más frecuente sea su uso. Los largos periodos de inactividad no son buenos, por lo que conviene encenderlo de vez en cuando en invierno. Por supuesto, conviene activarlo en los días de menos frío.

Airear el coche antes de arrancar. Antes de poner en marcha el coche, debe tener en cuenta que cuanto más haya que bajar su temperatura interior, más energía se necesitará y, por tanto, más combustible. Lo más recomendable es intentar disminuirla de forma manual. Un sencillo truco es bajar la ventanilla de la parte trasera opuesta al conductor y abrir y cerrar la puerta del conductor varias veces, así la temperatura interior descenderá hasta diez grados de forma rápida.

No utilizar el aire acondicionado con el motor apagado. No se enfriará el coche, pero sí gastará combustible de forma innecesaria. El aire acondicionado enfría mucho mejor mientras se está conduciendo y, cuanto más rápido gire el motor, también lo hará el compresor del aire acondicionado permitiendo que el sistema refrigere de manera más efectiva.

Ventanillas abiertas. Se recomienda abrir ligeramente las ventanillas durante los primeros minutos del viaje con el fin de expulsar más rápido el aire caliente del habitáculo.

Cuando se haya alcanzado la temperatura deseada, es preferible activar la entrada de aire exterior en el climatizador para reducir el consumo.

Temperatura razonable. Es muy importante mantener una temperatura "moderada y razonable" en el interior del vehículo, que debe estar entre los 21 y los 23. Si se reduce por debajo, durante el intervalo se incrementa el 30% en el consumo de combustible.

Conducir con las ventanillas bajadas. Afecta directamente a la aerodinámica del coche, reduciéndola y aumentando el consumo de combustible. Pero si no se superan los 80 km/h, este aumento es imperceptible, por lo que, si las circunstancias lo permiten, se recomienda circular de forma urbana con las ventanillas bajadas para ahorrar. En cambio, cuando el vehículo supera los 110 km/h la mejor opción es conectar el aire acondicionado ya que se ahorra aproximadamente, 0,3 litros cada 100 kilómetros.

Mantenimiento. Es conveniente limpiar el filtro del aire y reemplazarlo cuando se recomienda, porque un filtro de aire en mal estado interferirá con el correcto enfriamiento del vehículo. Además, necesitará un mayor consumo de combustible para conseguir el mismo resultado que uno limpio ya que la suciedad obstruye la salida de aire.