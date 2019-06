Museo de Porsche: una visita imprescindible para todo buen amante del motor

El museo de Porsche es una visita indispensable para todo amante del motor que se deje caer por los alrededores de la ciudad alemana de Stuttgart. Incluso, si la afición por las ruedas y la gasolina es muy elevada, cabe pensar en hacer un viaje ex profeso para ver, no sólo el de Porsche sino también el museo de Mercedes-Benz, que se encuentra en la misma ciudad. De hecho, ambos han llegado a un acuerdo para ofrecer un pase conjunto a precio reducido y permitir así dar rienda suelta a la pasión por el motor.

Pero vamos a lo que vamos. El museo de Porsche -ubicado en Porscheplatz- se erige en un edificio singular, que alberga en su interior cerca de una centena de coches repartidos a lo largo y ancho de 5.600 metros cuadrados. ¿Y qué es lo que puede ver el visitante en este recorrido? Pura historia de Porsche, a través de sus modelos más representativos. Desde los albores del siglo XX hasta los años más recientes, todos los grandes hitos de la marca quedan reflejados en una exposición permanente en la que no faltan los coches de calle, de competición y prototipos más llamativos.

Hace unas semanas, coincidiendo con la conferencia anual de resultados económicos de Porsche, Ecomotor tuvo la ocasión de colarse en las entrañas de este museo, que es ya un lugar de culto para Porschistas y amantes del automóvil en general. La visita no defraudó para nada, más bien todo lo contrario. Pero como las palabras se quedan cortas en estos casos, nada mejor que echar un vistazo a la galería que acompaña a este artículo -en la parte superior- para ver las joyas que esconde el museo en su interior y hacer un repaso a la historia de esta marca tan apasionante.

50 años del Porsche 917: los colores de la velocidad

El museo de Porsche es un lugar vivo que, además de tener coches expuestos de forma permanente, dedica espacios a exposiciones temporales tan interesantes como la que se puede visitar en estos meses. Coincidiendo con el 50 aniversario del Porsche 917, seguramente el más mítico de los modelos de competición de la marca, se ha creado la exposición especial "50 años de Porsche 917, los colores de la velocidad", que recoge 14 piezas emblemáticas y con pedigree de este coche que tanta guerra dio el los circuitos del mundo décadas atrás. Entre las piezas más singulares destacan estas:

El 917- 001 restaurado tal y como estaba el original de 1969

El prototipo de Grupo 4, desarrollado para garantizar el triunfo absoluto en las 24 Horas de Le Mans y para ganar el Campeonato del Mundo de Marcas, fue construido en 1969 como la primera del total de 25 unidades necesarias para su homologación. El Número Uno marca el comienzo de la historia de éxito sin precedentes que fue el Porsche 917 y, por tanto, es la estrella de la exposición. Durante más de un año, mecánicos del museo, antiguos técnicos e ingenieros de Zuffenhausen y Weissach, el personal del archivo histórico de Porsche AG y las compañías asociadas han trabajado en la restauración de este primer 917. Gracias a ello, el vehículo está ahora en las mismas condiciones que en aquel 12 de marzo de 1969, cuando tuvo lugar su presentación mundial en el Salón del Automóvil de Ginebra.

Los 917 de cola corta: ganadores de Le Mans en 1970 y 1971

Otras dos unidades destacadas son las que ganaron las 24 Horas de Le Mans en 1970 y 1971, respectivamente. En 1970, Hans Herrmann y Richard Attwood llevaron el 917 KH (cola corta) número 23, pintado con los mundialmente famosos colores rojo y blanco de Salzburg Design, a la primera de las 19 victorias absolutas que ha conseguido Porsche en el circuito de La Sarthe. Al año siguiente, Helmut Marko y Gijs van Lennep repitieron el triunfo. Con una distancia recorrida de 5.335 kilómetros y una velocidad media de 222,3 km/h, establecieron dos récords que han permanecido imbatidos durante 39 años.

Un vistazo detallado a la fascinante tecnología del Porsche 917

Junto a otros siete ejemplares del 917, incluidos el 917 PA Spyder, que se convirtió en un vehículo de pruebas con motor de 16 cilindros, los cola larga y las versiones turbo, la exposición especial también proporciona una visión en profundidad de la tecnología que incorporaban estos coches. La obra de arte que era el motor doce cilindros diseñado por Mezger se ilustra con numerosas piezas pequeñas como cigüeñales, pistones, juegos de camisas de cilindros, árboles de levas y turbocompresores. Componentes de fibra de vidrio que proceden de la fase de restauración del 917- 001 demuestran los elevados estándares en la fabricación de carrocería que tenía para aquellos tiempos.

La historia y la tecnología del 917 cobran vida

Los visitantes pueden acercarse al "coche de carreras del siglo" a través de diferentes estaciones que, junto a la fascinante tecnología del 917, reflejan el mundo de la competición en aquellos años, el patrocinio de la marca o la transferencia tecnológica del 917 a otros Porsche de carreras posteriores y a los vehículos de producción en serie. Estaciones interactivas mejoran aún más la experiencia de los visitantes con la historia del 917, gracias al uso de presentaciones multimedia con fascinantes escenas de películas procedentes de las carreras de la época.

La exposición especial, que probablemente sea la más potente con diferencia de las celebradas hasta la fecha, se completa con numerosos pósters de competición y otros pequeños objetos. Para el 50º aniversario del 917, la tienda del museo vende también una gama de productos 917 especiales, como el libro conmemorativo "Colours of Speed – 50 Years of the Porsche 917" ("Colores de la Velocidad: 50 Años del Porsche 917"), publicado como parte de la "Edición Museo Porsche", o el delantal de barbacoa diseñado en homenaje al 917/20 "Pink Pig".

El museo de Porsche, situado en Stuttgart, abre sus puertas de martes a domingo, de 9 a 18 horas. Más información en www.porsche.com/museum