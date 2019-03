Pininfarina Battista: el eléctrico de 2.000 CV que ha enmudecido al público en el Salón del Automóvil de Ginebra (vídeo)

Muchos conocen al carrocero Pininfarina, creador de obras de arte con el emblema de Ferrari, entre tantas otras. Lo que quizá haya trascendido menos es el nombre completo de su fundador, Battista Pinin Farina, que es precisamente quien cede hoy la denominación a la que, sin duda, ha sido una de las novedades más salvajes que se han dejado ver en el Salón del Automóvil de Ginebra 2019.

Bajo ese traje elegantemente esculpido a golpe de cincel italiano se esconde un híper deportivo de ¡1.926 caballos! Y no, no hay ningún tipo de motor con muchos cilindros, sobrealimentado con varios turbocompresores. Nada más lejos de la realidad. Lo que da movimiento al Pininfarina Battista son cuatro motores eléctricos, uno por cada rueda, que generan en conjunto semejante potencia y un no menos monstruoso par de 2.300 Nm.

Sus cifras de aceleración son tan espectaculares como cabría pensar: este coche eléctrico es capaz de alcanzar los 100 km/h desde parado en menos de 2 segundos y los 300 km/h en 12 segundos. Este último registro queda incluso por encima de lo habitual entre los deportivos más potentes dotados de motor de combustión. Sin ir más lejos, un Bugatti Chiron se queda a más de un segundo y eso que no va precisamente corto de motor con su W16 de cuatro turbos y 1.500 CV.

La base mecánica de este Pininfarina es heredada del Rimac C-Two, un modelo croata que se presentó en Ginebra el año pasado y que, entre otras cosas, le presta esa batería tan capaz que le permite alcanzar una autonomía de 450 kilómetros. Por cierto, que Porsche compró en 2018 el 10% de Rimac, motivo más que suficiente para pensar que esta marca ofrece soluciones de electrificación confiables.

El Pininfarina Battista no es una mera declaración de intenciones sino un modelo que de hecho saldrá a producción en 2020. Y aunque lo hará en una serie reducida, tiene pretensiones de "coche global", tal y como aseguran en la compañía. Al parecer la demanda inicial en Norteamérica ha sido bastante fuerte y ahora se centran en presentar su deportivo eléctrico a clientes potenciales de los continentes asiático y europeo. La nueva marca creada por el estudio de diseño italiano prevé lanzar poco después una gama de modelos SUV para completar su oferta. Todos sus coches serán eléctricos.