Lexus RC 300h 2019: un coupé híbrido con traje deportivo y corazón sosegado

Si hace apenas un par de días hablábamos sobre el Lexus ES 300h, hoy toca subirse a bordo de la segunda novedad lanzada por la marca en el poco tiempo que llevamos de año. El Lexus RC es un coupé de dos puertas y cuatro plazas, que la firma nipona acaba de poner al día con un somero restyling que afecta, principalmente, al apartado estético y a la dinámica de conducción. El Lexus RC es el hermano menor del Lexus LC, que es algo así como el rival natural del Porsche 911 y demás integrantes de este segmento de deportivos coupé (salvando las distancias, porque el japonés tiene un carácter mucho más GT que el alemán).

El Lexus RC, que sólo se vende en nuestro mercado con en la variante híbrida 300h, hereda ciertos rasgos de diseño del LC y lo cierto es que logra una puesta en escena realmente llamativa. Los cambios que incorpora el modelo 2019 que hoy ha pasado por nuestras manos son los siguientes:

- nueva parrilla

- interior refinado

- aerodinámica mejorada, inspirada en los coches de competición

- puesta a punto de suspensión mejorada

- respuesta del motor más directa

- tacto de dirección afinado

Visto desde fuera es un coche interesante para todo aquel que disfrute con unas líneas modernas y de corte deportivo. En el interior ya quizá se note el paso de los años, pues es un coche que va camino de cumplir cinco años en el mercado, pero aún así no deja de destacar por la elevada calidad de sus materiales y ajustes, así como por una disposición ordenada y funcional de todos los mandos, que hacen sentir al conductor y los pasajeros como si estuvieran en su propia casa.

No es un modelo pequeño el Lexus RC 300h. Con 4,7 metros de longitud, su habitáculo es amplio en las plazas delanteras, razonable en las traseras y su maletero de 340 litros cumple bien con su papel como zona de almacenaje de maletas de cierto tamaño. Desde luego, como coupé no se le puede criticar negativamente su nivel de practicidad, pues deja claro que en este apartado cumple todo lo bien que puede cumplir un coche como este.

Y ahora sí, toca hablar de su gran seña de identidad, que es, a la vez, uno de sus elementos más controvertidos: el sistema de impulsión 300h. Como en todo buen Lexus de última hornada, se ha elegido la hibridación para dar movimiento a este coupé, que esconde en sus entrañas un motor de 4 cilindros y 2,5 litros, asociado a un propulsor eléctrico de apoyo que se alimenta mediante una batería. El resultado es un conjunto propulsor que entrega 223 CV y 221 Nm de par, con un consumo medio homologado de 5 litros redondos cada 100 km.

Sobre el papel, este motor es adecuado. Sus prestaciones son razonablemente ágiles y siempre que se lleve de una manera tranquila, el confort de marcha es bueno y el consumo, medianamente contenido. Además, va asociado al distintivo ambiental 'ECO', que facilita las cosas para moverse por la ciudad. El problema, quizá, es que la agresividad que transmiten las líneas exteriores del RC 300h no casan con esas prestaciones relativamente tranquilas. La pregunta es: ¿por qué no una motorización híbrida más potente para complementar la gama de este coche? Que las hay ya desarrolladas (400h y 450h). Dicen en Lexus que se trata de una cuestión de demanda, es decir, que al cliente no le interesa más motor en este modelo y que, por lo tanto, no merece la pena hacer crecer las opciones para una cantidad de usuarios que, según comentan, es casi despreciable por escasa. Yo sigo pensando que este motor es una muy buena opción para las berlinas e incluso como apertura de gama para este coupé. Pero siempre me parecerá que necesita un puntito más de rabia para poder dar rienda suelta a su personalidad.

De chasis va realmente bien este Lexus RC 300h. Confortable y silencioso, pero con ese punto de firmeza necesario para abordar curvas con confianza y diversión. En esto tiene mucho que ver la puesta a punto de la suspensión y la dirección, que responden ambas con un equilibrio casi perfecto dadas las pretensiones del coche. Solo le falta ese pelín más de prestaciones del que hablaba, un cambio automático más agradable (¿hasta cuándo tendremos que resignarnos a aceptar el CVT en los híbridos japoneses?) y una consumo medio más bajo, pues esos 5 litros, si no se conduce con tacto de seda, quedan bastante lejos de la realidad. Pensemos mejor en unos 8 litros en uso mixto para que no hay sorpresas. Eso sí, hay que tener en cuenta que en los híbridos penaliza más la carretera que la ciudad, al contrario de lo habitual.

Disponible con cuatro niveles de equipamiento -Business, Executive, F-Sport y Luxury-, el Lexus RC 300h sitúa su precio de partida en 48.100 euros. Estos son todos los modelos que forman la gama:

Lexus RC 300h BUSINESS 48.100 euros

Lexus RC 300h BUSINESS NAVIGATION 50.500 euros

Lexus RC 300h EXECUTIVE 50.600 euros

Lexus RC 300h EXECUTIVE NAVIGATION 53.000 euros

Lexus RC 300h F SPORT 59.900 euros

Lexus RC 300h LUXURY 60.200 euros

