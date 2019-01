El Grupo PSA quiere revalidar este año su liderazgo en el mercado español de turismos más furgonetas

Las cuatro marcas del grupo PSA –Peugeot, Citroën, Opel y DS- vendieron en conjunto el pasado año en España 328.488 vehículos entre turismos y vehículos comerciales, con una cuota conjunta de mercado del 21,4%. Este récord histórico de ventas ha aupado al grupo francés al liderazgo del mercado español por encima de los otros dos grandes grupos de automoción europeos, el de Volkswagen y la Alianza Nissan-Renault.

Un liderazgo que pretende revalidar el presente año, según el responsable del grupo para España y Portugal, Christophe Mandon e, incluso, ampliarlo ya que el objetivo es que las ventas del grupo crezcan por encima del mercado, lo que permitirá seguir aumentando cuota en España. El pasado año colocaron 8 modelos por encima de las 20.000 unidades vendidas, con la furgoneta de Citroën Berlingo, como el más vendido con 24.545 vehículos y 7 en el top-15 del mercado español.

Pesimistas en el mercado nacional

No obstante, el directivo no es muy optimista respecto al presente año en lo que a ventas de vehículos en España se refiere. En opinión de Mandon, las matriculaciones no crecerán más allá de un 2%, en línea con lo pronosticado por Anfac (patronal de fabricantes), unos 30.700 turismos y furgonetas más respecto a las 1.535.944 unidades matriculadas en 2018. En opinión del responsable de PSA para la península ibérica, hay mucha incertidumbre y "el ruido y los comentarios" alrededor del automóvil perjudican.

Pero, al margen de estas incertidumbres, el optimismo reina en el grupo PSA por los resultados obtenidos el último ejercicio en las filiales españolas que han crecido en conjunto un 33%, aunque distorsionado por Opel, pues el pasado 2018 fue el primer ejercicio completo bajo el control del grupo francés. De hecho, Mandon reconoce que la marca alemana ha perdido cuota de mercado el pasado año en España. No obstante, contabilizando las tres marcas francesas el crecimiento es del 11,1%, por encima de la media del mercado nacional, que en el conjunto de turismos más comerciales creció un 7,13%.

España, un mercado vital para PSA

España es para el grupo automovilístico el segundo mercado más grande, por detrás de Francia, en términos de cuota de mercado y en volumen superó el año pasado en ventas a Italia. Como muestra, si España supone el 8,6% de las ventas mundiales, para PSA alcanza el 10,8% de las matriculaciones del grupo. Una importancia que se muestra también en la evolución de los últimos años: si en 2014 las tras marcas (Peugeot, Citroën y DS) vendieron 154.882, el pasado año aumentaron hasta 241.137 y sumando Opel, esas 328.488.

Por marcas, Peugeot se ha colocado como líder de ventas conjuntas (turismo + comerciales), con un crecimiento del 12,7%, Citroën consigue superar por primera vez en España las 100.000 ventas, con un aumento del 8,8% y la premium del grupo, DS, registra un aumento del 17,7% gracias al lanzamiento del SUV grande de la gama, el DS7 Crossback, que ha supuesto la mitad de las 4.325 matriculaciones del pasado año.

Respecto a Opel, Mandon se muestra satisfecho a pesar de la pérdida de cuota de mercado, que explica por las prioridades marcadas para la marca en su plan PACE que antepone la rentabilidad al volumen de ventas. No obstante, Mandon confía en que se recuperarán ventas este año, aunque "no a cualquier precio" y pone sus esperanzas en el Opel Combo para ganar cuota en comerciales.

Electrificación

El directivo francés insiste en la importancia de la electrificación de la gama de las marcas como se pone de manifiesto en los lanzamientos de eléctricos puros (BEV) y eléctricos enchufables (PHEV) previstos para este año. De momento, la electricidad pura se reserva para los modelos más pequeños, motorizando en versión plug-in los medianos y grandes.

