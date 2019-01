Al volante del Audi R8 Spyder Plus: la auténtica bestia descapotable

El Audi R8 Spyder plus es el máximo exponente dentro de la gama actual de los cuatro aros. Un auténtico deportivo con motor V10, diseñado para que fluyan a borbotones las emociones al volante.

El Audi R8 actual sale por la puerta grande. En breve llegará el modelo nuevo (ya lo hemos probado en el circuito de Ascari), que es en realidad una evolución del que aún está vigente, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad de ponernos a los mandos de esta maravilla con motor V10 y prestaciones de auténtico deportivo. El modelo que hoy probamos es, no sólo el 'top' de los R8 sino de toda la gama Audi. La cúspide los cuatro aros, un coche que, de partida, cuesta algo más de 242.000 euros. Se trata de la versión Spyder (descapotable), con el motor más potente ofertado, que rinde 610 CV.

¿Y merece la pena pagar esta cantidad, más propia de una hipoteca que de un automóvil, para salir a pasear los fines de semana? La respuesta está en la holgura del bolsillo de cada uno, pero realmente puede ser interesante su compra, porque tras esa espectacular estampa se esconde una máquina de puro disfrute, un rabioso deportivo capaz de acelerar el pulso y levantar sonrisas a cualquiera que se ponga tras su volante.

Decía Enzo Ferrari: "cuando Usted compra un Ferrari, está pagando por el motor. El resto se lo doy gratis". Pues bien, salvando las distancias, podríamos decir algo parecido de este Audi R8. Y no porque todo lo que rodea al motor valga poco (nada más lejos de la realidad) sino porque lo que se esconde bajo el capó trasero es una auténtica maravilla de la ingeniería mecánica.

El motor V10 de 5,2 litros que mueve a este Audi es atmosférico y rinde 610 CV. Aaparte de sonar a gloria, empuja con contundencia desde la parte baja del cuentavueltas y, al mismo tiempo, es capaz de estirar como un chicle hasta más allá de las 8.000 rpm. Es un motor de competición de la vieja escuela, de esos que no necesitan sobrealimentación para ofrecer una gran respuesta. No en vano, el Lamborghini Huracán también se beneficia de él. Y si las sensaciones que ofrece son salvajes, las cifras objetivas que marca el cronómetro no lo son menos: de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos y 328 km/h de velocidad punta.

Sinceramente, es una pena pensar que este tipo de motores tan pasionales y redondos en su funcionamiento van camino de desaparecer. Deberían ser eternos, pero las normativas de emisiones mandan y, más temprano que tarde, pasarán a los libros de historia.

Gira cabezas a su paso

Respecto a la dinámica, aunque no va tan fino como el Coupé por el extra de peso y la rigidez de la estructura, sigue siendo un deportivo muy certero. De reacciones sanas y neutras por su reparto de masas y su tracción total, pero apasionante a partes iguales.

Más allá de las prestaciones, este R8 entra por la vista por su diseño, especialmente si combina el gris mate de la carrocería con la capota roja de nuestra unidad de pruebas. Y, claro está, no podemos olvidar ese extra que supone poder conducir con la melena al viento cuando a uno le apetezca. En su interior dominan los trazos minimalistas y el enfoque a la pura conducción, que al final es de lo que se trata: conducir sintiendo la carretera en cada kilómetro que pasa bajo las ruedas.

Ficha técnica

Motor: gasolina, 5.2, V10

Potencia: 610 CV

Par motor: 560 Nm

Consumo medio: 12,5 l/100 km

Tracción: integral 'quattro'

Transmisión: automática, 7 vel.

Velocidad máxima: 328 km/h

Acel. 0-100 km/h: 3,3 segundos

Precio: desde 242.380 euros

