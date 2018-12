Mercedes-Benz llama a revisión a 110.096 vehículos por fallos en el airbag y en los cinturones de seguridad

Mercedes-Benz ha llamado a revisión 110.096 vehículos en Estados Unidos por un fallo en el 'airbag' del copiloto y por un error en la detección de cinturones de seguridad, según informó la compañía a la Agencia Nacional para la Seguridad del Tráfico de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés).

Del total de los vehículos que se revisarán, 104.663 unidades se someterán a pruebas debido a que el 'airbag' del asiento del copiloto se muestra incorrectamente como "encendido", lo que puede provocar que este no se dé cuenta de que la bolsa de aire no se desplegará en caso de accidente y aumentar el riesgo de lesiones.

Entre los modelos que se han detectado con este fallo se encuentran el C 300, el C 300 4Matic, el C 350E, C 43 AMG, el C 63 AMG, y el C 63S AMG, producidos a partir del año 2018. También se revisarán modelos producidos entre 2018 y 2019, como el GLC 300, el GLC 350E, el GLC 43 AMG, el GLC 63 AMG y el GLC 63S AMG.

Los 5.433 vehículos restantes se someterán a pruebas debido a que los cinturones de seguridad se detectan como abrochados cuando no lo están, por lo que puede aumentar el riesgo de lesiones ya que la tensión del cinturón no se active en caso de accidente.

Por esta razón, la compañía revisará algunos modelos de 2019, entre los que se encuentran el C 300 4Matic Cabriolet, el C 43 AMG Cabriolet, el C 300 Cabriolet, el C 300 Coupe, el C 300 4Matic Coupé, el C 43 AMG Coupé, el E 450 Coupé, el E 53 AMG Cabriolet, el S 450, el S 560, el E 450 Cabriolet, el 4Matic Cabriolet, el E 450 4Matic Coupé, el E 53 AMG Coupé, el S 450 4Matic, el S 560 4Matic, el S 63 AMG y S 65 AMG y los vehículos Mercedes-Mayback S 650 y S 560 4 Matic.

