VW probará en 2019 en España sus nuevos servicios: el coche recogerá los paquetes, adiós a buscar aparcamiento...

La marca establecerá alianzas estratégicas con diversas empresas

Junto a Alemania, España ha sido el mercado elegido por Volkswagen para implementar en 2019 las primeras pruebas piloto mundiales de 'Volkswagen We', la plataforma que reunirá todos sus servicios digitales de movilidad en el futuro, y que se espera que en 2025 cuente con 80 millones de usuarios globalmente. | VW revela más detalles del carsharing eléctrico que lanzará en 2019, el primer servicio de un ecosistema sin coches propios.

Volkswagen España será la encargada de desarrollar en profundidad y adaptar, estableciendo alianzas estratégicas junto con empresas líderes en sus sectores, tres de los primeros servicios de 'Volkswagen We': We Deliver, We Park y We Experience. Este ecosistema digital es un elemento clave en la estrategia de digitalización de la marca y una de las herramientas principales para convertirse en un proveedor global de servicios de movilidad.

"Ser elegidos para desarrollar esta prueba piloto de Volkswagen We es una muestra de la confianza de la marca en nuestro mercado, que tiene un gran potencial para desarrollar estos servicios", explica Pedro Mateos, director de Experiencia de Cliente de Volkswagen España. "Supone un gran reto tanto desde el punto de vista del desarrollo tecnológico como por la necesidad de establecer, a nivel local, relaciones estratégicas con socios para ofrecer una experiencia completa de movilidad a los usuarios"

Los tres proyectos en marcha

El equipo de Volkswagen España ya está trabajando en sus tres primeros servicios:

- We Deliver: responde a la creciente necesidad de recibir paquetes de comercio electrónico y la dificultad de recogerlos en el domicilio porque la mayoría de la gente no está en casa en el momento de la entrega. We Deliver permitirá usar el vehículo propio como punto de recogida de paquetes y mercancías provenientes de comercio electrónico, así como de servicios para el coche. El repartidor, o quien preste dichos servicios, tendrá en su smartphone un código de un solo uso que le permitirá abrir el maletero de un coche geolocalizado y dejar dentro la mercancía. Una vez cerrado, el coche ya no podrá volver a abrirse por el repartidor.

Actualmente están en marcha negociaciones con varios socios locales y empresas de logística con los que se va a desarrollar el servicio.

- We Park: el usuario podrá buscar y pagar en cualquier parking, ya sea privado o sea un servicio de estacionamiento regulado urbano. En una primera fase se podrá hacer desde el teléfono móvil a través de la aplicación, y posteriormente desde el coche conectado, ahorrando así tiempo en la búsqueda del parking y el pago del estacionamiento.

- We Experience: será capaz de aprender de las preferencias y los gustos del conductor para ofrecer recomendaciones en tiempo real a conductor y pasajeros dependiendo además del entorno en el que se encuentren: el mejor lugar donde hacer una parada u ofertas especiales que pueden encontrar en su trayecto. Para desarrollar We Experience, desde Volkswagen España han comenzado las conversaciones con algunas de las empresas de retail con mayor presencia en nuestro país.

La prueba piloto se desarrollará a lo largo de 2019, y se recopilarán las conclusiones para aplicarlas al ecosistema 'Volkswagen We' en todo el mundo.

PUBLICIDAD