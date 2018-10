Volkswagen digitalizará sus ventas a partir de 2020: así pretende revolucionar la forma de comprar un coche

Los vehículos podrán actualizar el software a través del móvil

Volkswagen lanzará su nuevo modelo de ventas en Europa en abril de 2020, año en el que arrancará su nueva era con la llegada de la familia eléctrica ID. El objetivo de este nuevo sistema es tratar a los clientes de forma más individual mediante tiendas o salas de muestras en las ciudades y otros formatos de ventas nuevos.

Los clientes de Volkswagen, con su número de identificación personal, podrán acceder a un soporte individual sin interrupciones, disponible durante las 24 horas y donde podrán realizar compras directas y operaciones más allá de la adquisición de vehículos.

Pero la marca VW, que tiene una red de 5.400 concesionarios y 54.000 empleados en Europa, quiere proporcionar apoyo a sus clientes más allá de la venta del vehículo sobre la base de una identificación única para clientes.

En esta plataforma, por ejemplo, los vehículos se mantendrán actualizados mediante actualizaciones de software a través de la red de telefonía móvil. Los clientes también podrán acceder a una amplia cartera de servicios del ecosistema digital Volkswagen We -el servicio de carsharing-, como We Park, We Deliver -los coches como puntos de entrega de paquetería- o We Connect.

Para hacer frente a la expansión de las ventas en línea, Volkswagen planea agregar cinco nuevos formatos de ventas y servicios además de hacer más flexible y eficiente la organización de ventas.

"Hemos adoptado esta medida porque nuestro entorno comercial está cambiando a un ritmo impresionante debido a las nuevas tecnologías, las expectativas cambiantes de los clientes y los nuevos actores del mercado", explica Jürgen Stackmann, miembro de la junta de ventas de la marca Volkswagen.

