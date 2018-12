¿Cuáles son los cinco países con más puntos de recarga de coches eléctricos?

#1

| 05-12-2018 / 18:53

0

pregunta ingénua: por qué se les llama "ZERO EMISIONES" si el 70% de la electricidad se produce emitiendo C02? ah, que si el pijiprogre no echa humos en la ciudad nos la suda que en la central térmica de turno situada en el pueblo de turno se aumenten las emisiones de CO2?



esto contando que además está la parte nuclear, que todos los Verdes tildan de "no buena"



es verdad que las subvencionadas renovables van ganando terreno poco a poco pero... si TODOS los coches fueran eléctricos, la producción eléctrica también tendría que subir exponencialmente... si con lo que tenemos ahora las renovables, incluso con sus mega-subvenciones, sólo proporcionan una mínima parte, como hacemos para MULTIPLICAR la producción eléctrica? (sin ser HIPÓCRITAS, claro, me refiero sin quemar más gas natural, carbón, energía nuclear, la hidráulica ya está casi limitada su crecimiento...)