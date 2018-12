Madrid endurece el Protocolo por alta contaminación para el jueves: se mantiene el límite a 70 km/h en la M-30

El Ayuntamiento de Madrid elevará mañana jueves a Escenario 2 el Protocolo anticontaminación activado hoy, lo que implicaría la prohibición de estacionamiento para los no residentes dentro de la M-30. No obstante, dado que será festivo nacional (Día de la Constitución) y el SER no operará, se mantiene únicamente la limitación a 70 km/h en la M30 y accesos a la capital.

Mañana jueves se activa el Escenario 2 del #ProtocoloContaminación. Se mantiene limitada la velocidad a 70 km/h en #M30 y accesos. (Al ser festivo no hay SER). Utiliza el transporte público. #alert pic.twitter.com/6Hf4H9bdOg — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 5 de diciembre de 2018

