Madrid Central: la prohibición a los coches de no residentes entrará en vigor a medianoche salvo frenazo de la justicia

El "histórico" Madrid Central, en palabras de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, arrancará en fase informativa, sin multas, esta medianoche siempre y cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no acepte la medida cautelarísima -que se resuelven en un plazo de dos días sin escuchar a las partes- presentada este miércoles por la Asociación de Automovilistas Europeos (AEA), que también ha recurrido la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

AEA justifica su petición de suspensión en el hecho de que "mientras en la ordenanza la obligación de exhibir el distintivo ambiental que identifica la clasificación ambiental de los vehículos según su potencial contaminante no entra en vigor hasta el 23 de abril de 2019, el acuerdo de la Junta de Gobierno anticipa su exhibición al próximo día 30 de noviembre".

La coordinadora general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad, Paz Valiente, ha contestado a preguntas de los periodistas tras la Junta de Gobierno que el distintivo de las etiquetas "es una cuestión informativa y por eso la ordenanza no exige la obligación de exhibirlas hasta abril".

Madrid Central, que prohíbe el acceso y libre circulación a los vehículos de no residentes que no sean 'ECO' o 'Cero', se basa no en el sistema de etiquetado sino "en las cámaras que leen las matrículas, datos que se cruzan con los de la Dirección General de Tráfico (DGT)". Es por eso que desde Cibeles no ven consistente el argumento de AEA. Todas las cámaras están ya instaladas, ha indicado.

En este punto, Sabanés ha recordado que con el protocolo que establece el acceso por matrículas pares e impares "la Comunidad y distintas organizaciones decían que había que referirse a las etiquetas ambientales, que para eso las hacía la DGT".

Sabanés confía en que la Justicia "escuche al Ayuntamiento" y tenga en cuenta las normativas y directivas europeas, así como los compromisos de España en la lucha contra la contaminación, independientemente de que "todo el mundo pueda recurrir". "Nos jugamos la salud de los ciudadanos y multas descomunales", ha advertido.

