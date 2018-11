Aston Martin DBX: el primer SUV de la marca ya tiene oficialmente nombre y se deja ver rodando en fase de pruebas

Aston Martin ha confirmado que su primer SUV se denominará DBX y será puesto a prueba en una exigente etapa de Rally de Gales por el ingeniero jefe de la compañía, Matt Becker. Una vez llegue al mercado, rivalizará con modelos de la talla del Lamborghini Urus o Bentley Bentayga.

Esta primera prueba para el DBX significa el inicio de un extenso programa de desarrollo, que ha dado comienzo en Gales, como un guiño a las nuevas instalaciones de producción de Aston Martin en St. Athan, en el Valle de Glamorgan.

Aunque la simulación es una parte esencial de la fase de desarrollo inicial del DBX, la conducción del primer prototipo en Gales significa el comienzo de las test en el 'mundo real', en las que este SUV será sometido a un examen. Los prototipos de desarrollo de este nuevo automóvil, que aún conservan el camuflaje que impide ver su aspecto definitivo, abordarán algunos de los entornos más duros del mundo, desde el helado Ártico y los áridos y abrasadores desiertos de Oriente Medio, hasta los altos pasos alpinos y las exigencias de alta velocidad de las autopistas alemanas y el circuito de Nürburgring Nordschleife.

