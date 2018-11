Endesa lanza un 'macroplan' para el coche eléctrico: instalará 108.500 puntos de recarga públicos y privados en 5 años

#1

OJO, que los minerales con que se fabrican las baterías son estratégicos y finitos. Además este gobierno okupa tiene pensado cerrar todas las centrales térmicas y nucleares, ¿de donde saldrá la energía?.



Este gobierno okupa hace planes a muy largo plazo, como si creyera que en cuanto se convoquen elecciones volverá a gobernar y yo creo que no o muy tontos seremos.



Que sepa que el nuevo Gobierno de la Nación que entre tendrá que DEROGAR muchas, no, muchísimas cosas que está imponiendo el Sr Sanchez a golpe de Real Decreto, reducir el impuesto al Gas Oil, derogar la LMH, etc