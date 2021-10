Automobile Barcelona 2021: dos (duros) años después, los coches vuelven a los salones

¿Cuál puede ser el mejor síntoma de que empezamos a superar la pandemia del coronavirus? Pues seguramente porque grandes eventos como el Automobile Barcelona, la cita bianual de la Ciudad Condal con las novedades de la automoción, vuelve a su escenario en Montjuïc.

En algún momento en los peores días del confinamiento llegamos a pensar que muchas cosas nunca volverían a ser como antes. Y así desde luego ha sido, y va a ser, en muchos escenarios de nuestras vidas. Pero no es eso lo que ocurre estos días en el recinto de la Fira de Barcelona en Montjuïc, en pleno centro de Barcelona, porque tan solo después de su última edición, y como suele ser habitual (la cita barcelonesa se alterna cada dos años con el Salón de Madrid), el Automobile Barcelona vuelve a su cita con el mercado, con el mundo del motor. Y lo hace con nada menos que 23 marcas, además de otras empresas relacionadas con el mundo del motor, que enseñan y dejar 'tocar' sus modelos de más rabiosa actualidad, en un 'bis a bis' en primera persona con profesionales y sobre todo aficionados del mundo de la automoción, que vuelven a encontrarse con las tendencia de un mercado que no cesa de cambiar, que no deja de inventarse, en un sector que ha cambiado en la última década más que en los ciento y pico años que tiene de vida.

23 marcas 'valientes'

Justo ese número, 23, es el número de marcas que se han apuntado al Automobile de Barcelona, una apuesta en muchos casos arriesgada, por la curva descendente que lleva teniendo este tipo de eventos en los últimos años, y por el desembolso económico que ello implica. Pero aquí están, y como merecen una mención especial, estas 23 marcas son, por orden alfabético: Baltasar, BMW, Cupra, Dacia, DFSK, DR, Evo, Ford, Hispano Suiza, Honda, Hyundai, Kia, Lexus, Lotus, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Renault, Seat, smart, Subaru, Suzuki y Volvo.

Sin duda, una buena pléyade de firmas que abarcan todo el arco del mercado, y que representan todos los segmentos, todas las tecnologías y todas las propulsiones. Especial atención hay que poner al stand de Cupra, el único que se sitúa fuera de los Palaus 1 y 8, y que muestra en un lugar preeminente la que quizá es una de las grandes novedades que se presentan en el Automobile Barcelona, el Cupra Born, el primer modelo 'full-electric' de la firma deportiva subsidiaria de Seat (para quien estaba en principio pensado este modelo), y que promete ser un modelo del que hablaremos, y mucho, en los próximos meses.

Pero no radican ahí las grandes novedades, porque también podremos disfrutar de modelos que se presentan por primera vez en España, como es el Lexus NX, el primer híbrido enchufable de una marca que ha encabezado la electrificación del mercado europeo. O, hablando de electrificación, tendremos acceso a mirar y a tocar la primera versión eléctrica de un mito de la automoción española y europea en las últimas década, el Renault Mégane E-Tech Electric. Y dentro del Grupo Renault, también podremos ver la última apuesta de la marca de moda en los últimos tiempos, Dacia, que nos presenta el Jogger, un cruce entre SUV, compacto y monovolumen.

Y en los paseos por los diferentes pasillos de los Palaus 1 y 8 de la Fira de Barcelona también desviaremos la cabeza para disfrutar de otras grandes novedades, modelos que llegan para 'apoderarse' del mercado en un futuro cercano, como el Hyundai Ioniq 5, que inaugura una nueva era eléctrica en la firma coreana; o su hermano de plataforma el Kia EV6, que comparte protagonismo en el stand de esta otra coreana con la nueva generación del Kia Sportage, que mirará a los sorprendidos aficionados con su futurista morro.

Y todo ello sin olvidar la gama al completo de la marca número uno del mercado español en los últimos años, Seat, que nos muestra todos sus modelos, que ya han alcanzado un alto grado de ecomovilidad con versiones híbridas, enchufables e incluso de gas TGI. Y si seguimos hablando de electrificación, no podemos olvidarnos de dos marcas Premium como son Mercedes-Benz y BMW. La primera muestra el último retoño de su cada día más amplia familia de modelos 'full-electric', como es el Mercedes EQS; y la segunda presenta el portentoso BMW iX, otro modelo que significa el punto de partida para un ambicioso futuro eléctrico, en el que no faltará otra de las grandes estrellas el Automobile Barcelona, el Ford Mustang Mach-e GT.

Modelos... ¡a la pasarela!

Las 23 marcas presentes entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre han vuelto a vestir de chapa, goma y tecnología los Palaus 1 y 8 de la Fira de Barcelona en su recinto de Montjuïc. Aunque las novedades han sido más bien pocas (el Cupra Born, el Renault Mégane E-Tech Electric, etc.), los largos meses de espera convierten a la cita barcelonesa como la principal novedad en sí de la cita.

A lo largo de este fin de semana y toda la semana que viene, se esperan por miles los barceloneses y forasteros que se den una vuelta para contemplar a primera vista modelos tan interesantes como el Nissan Ariya, el Dacia Jogger, el Mercedes EQS, el BMW iX, el Ford Mustang Mach-e GT, toda la gama de la marca líder en nuestro país en los últimos años, Seat, y un largo etcétera. Habemus Salón, por lo tanto habemus (casi), nueva normalidad en la vida.

BMW iX. Una de las 'grandes' novedades que deleitarán la vista de los visitantes del Automobile de Barcelona. Este SUV eléctrico está llamado a ser uno de los modelos de referencia de la firma alemana en los próximo años, no solo por sí mismo, sino porque sirve de base para una gran familia de todocaminos de propulsión eléctrica que irán llegando en los próximos meses y años. El iX, en particular, puede alcanzar hasta 523 caballos gracias a sus dos motores eléctricos, y se venderá a partir de 85.850 euros.

CLÁSICOS. En el mundo del motor, el aire fresco bien puede venir al mirar al pasado, no al contrario. Y el Automobile de Barcelona desde luego es consciente de ello, porque en el Palau 1 tenemos un stand bien amplio con las propuestas de Auto Storica, que ofrece vehículos clásicos, de todos los tipos y todas las épocas, para alquilar y llevarse todas las miradas en bodas o eventos de cualquier tipo. Encima de estas líneas contemplamos un maravilloso Austin Healey 100, de 1953.

CUPRA BORN. Una de las estrellas sin duda del Automobile de Barcelona es sin duda el Born, el primer modelo completamente eléctrico de la firma sucedánea de Seat, y que aspira a convertirse en su líder de ventas. Concebido en un principio para ser un Seat, la compañía presidida por Wayne Griffiths dio un giro de timón para reforzar a una marca, Cupra, que cada día tiene más presencia en el mercado, en especial gracias al gran éxito que está cosechando su lanzamiento más reciente, el Formentor. El Cupra Born, un compacto de 4,32 metros, tendrá según la versión 150 o 231 CV, al más puro estilo de la firma del logo tribal, y su autonomía será de 420 o incluso de 780 kilómetros en uso urbano, con lo cual ya empezamos a leer por fin palabras mayores cuando nos referimos a un modelo de propulsión exclusivamente eléctrica. Seguiremos informando...

DACIA JOGGER. El Jogger, que ya tuvimos ocasión de contemplar hace tan solo unas semanas, se viste de largo en la Fira de Montjuïc para ponerse ante los ojos de unos visitantes que comprobarán en primera persona que los monovolúmenes no están muertos. Y más cuando hablamos de un modelo, de siete plazas, que intenta combinar tres conceptos del mercado tan conocidos como el del propio monovolumen, el de SUV (evidentemente imprescindible) e incluso el del compacto. Muy buena pinta.

FORD MUSTANG MACH-e GT. Otra de las grandes estrellas sin duda el Automobile de Barcelona es el Ford Mustang Mach-e GT. Tras la 'revolución' que supuso hace unos meses la aparición del Ford Mustang Mach-e, el mito del 'Cavallino Cabalgante' con carrocería SUV, y sobre todo, con propulsión totalmente eléctrico, se queda corta ante la versión más deportiva del modelo. ¿Y qué números va a presentar el 'nuevo' Mustang? Pues principalmente hay que decir que cuenta con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que rinden una potencia conjunta de 487 caballos de la raza del Vapor, con un par motor de 860 Nm, con lo que a lo mejor el sonido no es el mismo y no huele tanto a gasolina, pero las prestaciones están ahí. La autonomía de la tercera versión del Mach-e GT se extiende hasta los 500 kilómetros de cabalgar por el desierto.

HISPANO SUIZA CARMEN BOULOGNE. No por suficientemente conocido deja de ser un placer volver a encontrarnos con el coche de construcción española más potente y refinado de la historia: el Hispano Suiza Carmen Boulogne, con sus puertas en ala de gaviota, su profusión de materiales de altísima calidad y, sobre todo, los 1.114 impresionantes caballos que guarda bajo su capó. Será sin duda uno de los modelos más contemplados en la edición del reencuentro del Automobile de Barcelona.

HONDA e:HR-V. La firma japonesa muestra en el Automobile de Barcelona la nueva generación de uno de sus modelos estrella, el HR-V, que ahora tendremos que conocer como ë-HR-V gracias a su propulsión híbrida. Con un diseño claramente mejorado, más afilado, con los tintes futuristas que tanto les gusta a los 'artistas' de la construcción de los nuevos modelos y generaciones, el ë-HR-V cuenta con un motor, híbrido como ya hemos dicho, de 131 caballos y un par motor de 253 Nm.

HYUNDAI IONIQ 5. Hyundai, un de las marcas sin duda más importantes por su evolución, por su aportación tecnológica y por su amplísima gama de modelos, de los últimos años del mercado español en particular y del europeo en general, muestra en el Automobile de Barcelona su última joya, el Ioniq 5, llamado a convertirse en la base de la futura generación de modelos eléctricos de la firma coreana. Por supuesto un SUV, comparte plataforma con otro de los modelos más esperados en la cita barcelona, el Kia EV6. Y cuenta con dos baterías a elegir, de 58 o de 73 kWh, que le dotan de unas autonomías de, respectivamente, de 362 y 462 kilómetros. Y como en Hyundai ya son veteranos en eso de ofrecer múltiples opciones en cada modelo, se puede elegir con tracciones 4x2 o 4x4, y potencias entre los 170 y los 306 CV.

KIA EV6. Como ya hemos dicho antes, la nueva estrella futurista de Kia comparte plataforma con el Hyundai Ioniq 5. Pero en Kia han optado por un diseño sin duda muy mesurado, muy tranquilo, muy de superficies serenas, sin grandes estridencias, principalmente en el frontal. Todo lo contrario que la otra gran novedad que la marca coreana muestra en el Automobile de Barcelona, el nuevo Kia Sportage, que ofrece como principal 'reclamo ocular' un diseño radicalmente diferente, en especial en su morro.

LEXUS NX. Otra gran novedad que se muestra por primera vez en nuestro país en el Automobile de Barcelona. El Lexus NX no es tan solo una nueva generación de uno de los modelos estrellas de la firma japonesa, del Grupo Toyota, porque se trata del primer modelo híbrido enchufable de una marca que ya ha quedado para la historia como la primera que apostó firmemente, hace ya década y media, por las propulsiones electrificadas, como ya es toda su gama. También veremos su primer eléctrico, el Lexus UX.

MERCEDES-BENZ EQS. Hablando como hablamos en la mayoría de las novedades que podemos ver en el Automobile de Barcelona, no podemos menos que destacar a Mercedes-Benz, marca Premium que se está distinguiendo como una de las que más y mejor están apostando por las propulsiones totalmente eléctricas, con una gama de vehículos, denominados 'EQ', que cada semana, casi cada día, se actualiza con un nuevo modelo. Y el último Mercedes que ha recibido dichas dos letras en su nomenclatura es otra de las estrellas de los Palaus 1 y 8 de la Fira de Barcelona: el EQS. Con el diseño y la tecnología que ya estamos disfrutando en, por ejemplo, el EQA, el EQB, el EQC o el EQV, el EQS cuenta con tres versiones: la 450+, con 333 caballos; la 580 4Matic, con 523 CV; y no puede faltar la versión tope de deportividad, la AMG EQS 53 4Matic +, con 658 CV.

NISSAN ARIYA. El stand de Nissan, otro de los más concurridos en el Automobile de Barcelona, es desde luego uno de los más variaditos, pues podemos contemplar novedades como la nueva generación de la NV-300 Camper o la recientemente desvelada Townstar, que inicia la nueva línea de furgonetas de la firma japonesa. Pero sin duda los ojos se dirigirán a la joya de la corona: el Ariya, el primer SUV eléctrico de una marca que goza de una gran experiencia eléctrica con el indispensable Leaf.

MINI ELECTRIC PACESETTER. Mini nunca defrauda, eso es un hecho. Los modelos de la firma 'pequeña' del Grupo BMW son siempre una explosión de color y sensaciones. Y justo eso es lo que despierta en el Automobile de Barcelona el Mini Electric Pacesetter, una pequeña bala eléctrica nacida para ser el coche de seguridad de la cada día más popular Fórmula E. No podremos circular con él por las calles, pero sus 184 CV y su 0 a 100 en 6,7 segundos no tardarán en llegar a un modelo 'humano'.

SEAT LEÓN FR e-HYBRID. Seat, la indiscutible marca líder del mercado español en los últimos años, muestra en Barcelona su gama completa, cada vez más adecuada a la eficiencia que pide el futuro y el propio mercado en sí. De esta forma podremos ver, entre otros, el modelo cuya imagen acompaña estas líneas, el Seat León FR e-Hybrid, versión con extra de potencia del Coche del Año en España 2021 del diario 'ABC', según los medios que ejercieron de jurados, entre ellos 'elEconomista'. Con una potencia de 204 CV, alcanza los 220 km/h en total, y los 100 km/h en 7,5 segundos. Pero no solo de León vive Seat, pues en su stand podremos contemplar también las últimas versiones de su amplia gama de modelos, como el Ateca, el Arona, el Tarraco o el recién renovado Ibiza. Nombres míticos para una automoción del presente.

RENAULT MÉGANE E-TECH ELECTRIC. Otra de las grandes novedades que presenta el Automobile de Barcelona es sin duda la primera versión eléctrica de uno de los grandes mitos de la automoción española y europea de las últimas décadas: el Renault Mégane. Denominado e-Tech, uno de los modelos que mejor ha sabido adaptarse a las circunstancias del mercado año tras año, presenta ahora una versión 'full-electric' con una autonomía de 420 kilómetros y una potencia de 218 CV.

SMART EQ. A la espera de poder contemplar en directo el prototipo que se presentó hace tan solo unos días, y que muestra el camino radicalmente diferente que parece que va a tomar Mercedes con su marca 'pequeña', smart, en el stand de la firma alemana en el Automobile de Barcelona podemos disfrutar de las últimas versiones de un modelo que, desde luego, ha hecho historia en el segmento de los coches pequeños, y que también se apuntó a la electromovilidad exclusiva hace ya un tiempo.

SUZUKI JIMNY. Otro nombre mítico, el Jimny, heredero directo de aquel coche que tan guardado está en muchos corazones de los amantes del 4x4, el Suzuki Santana o Samurái, ha 'resucitado' en los últimos meses después de que la firma japonesa lo discontinuase, por fortuna provisionalmente, para poder cumplir los niveles de emisiones de media en toda su gama y evitar fuertes multas. Pero aquí está de nuevo el Jimny, más veterano pero más joven que nunca, dispuesto a seguir dando guerra.

VOLVO XC40. La firma sueca es otra de las marcas que más guerra tienen previsto dar en los próximos años, principalmente por su gran adaptación al mercado al disponer de una amplia gama de modelos que es muy del gusto de casi todos, pues destaca tanto en sus carrocerías SUV como en su tecnología y lujo y refinamiento a bordo, como en el correcto camino eléctrico que ha sabido tomar. Entre los modelos que podemos contemplar en Barcelona, el XC40, uno de los últimos 'Coche del Año en Europa'.