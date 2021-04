Guía para que particulares, autónomos y empresas se beneficien de los incentivos del Moves III

El Consejo de Ministros aprobó ayer el plan de incentivos a la compra de vehículos electrificados Moves III, con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros, que podrán llegar, en caso de que la demanda lo requiera, hasta los 800 millones.

El Boletín Oficial del Estado recoge hoy esa disposición en la que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) se encargará de gestionar estos incentivos. Desde hoy, las comunidades autónomas disponen de tres meses para publicar las distintas convocatorias.

El montante estará dirigido, principalmente, a ayudar a particulares, autónomos y empresas a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de infraestructuras de recarga.

Pero, ¿cómo se distribuirán estos incentivos? Por un criterio de población, algo que el sector ha criticado, ya que en algunos territorios las ayudas se acaban en unos días, mientras que en otros no llegan a consumirse.

¿Qué vehículos pueden beneficiarse de estas ayudas?

Tanto los particulares y autónomos como las empresas podrán optar a estos incentivos si el vehículo no supera los 45.000 euros, sin IVA, o si en el caso de un vehículo de ocho o nueve plazas no excede de los 53.000 euros (sin IVA incluido).

¿Cuáles son los incentivos para la compra de estos vehículos?

Dependiendo del destinatario de estas ayudas y de si se achatarra un vehículo de más de siete años. En el caso de que se trate de un particular o un autónomo y quiera mandar al desguace un modelo de más de siete años, los incentivos para la compra de un turismo de pila de combustible, eléctrico o híbrido enchufable con una autonomía superior a los 90 kilómetros pueden alcanzar los 7.000 euros. Esto supone un incremento del 27,2% en comparación con el anterior plan Moves, que contaba con ayudas de hasta 5.500 euros. Si no se achatarra ningún modelo, las ayudas son de 4.500 euros. En el caso de que sea un turismo híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de entre 30 y 90 kilómetros, las ayudas llegan a los 5.000 euros si se achatarra un modelo antiguo, mientras que si no se opta por esta alternativa los incentivos son de 2.500 euros.

En el caso de las empresas, las ayudas dependerán del tamaño de la misma. Así, las pymes que achatarren un modelo de más de siete años y adquieran un turismo de pila de hidrógeno o eléctrico contarán con 4.000 euros de incentivo. En el caso de la gran empresa, estas ayudas son de 3.000 euros. Por el contrario, en caso de no achatarrar ningún modelo, las ayudas a las pymes ascienden hasta los 2.900 euros, mientras que para la gran empresa es de 2.200 euros.

¿Las motocicletas pueden beneficiarse de estas ayudas?

Sí, siempre y cuando sean eléctricas y su precio no exceda de los 10.000 euros. De esta manera, los particulares y autónomos contarán con 1.300 euros de incentivo si mandan al desguace un modelo de más de siete años, mientras que si no lo hacen las ayudas son de 1.100 euros. Las empresas, por su parte, en caso de ser pymes podrán beneficiarse de 950 euros con achatarramiento y de 750 sin él. Las grandes empresas podrán optar a incentivos de 900 euros si achatarran y de 700 euros si no lo hacen.

¿Y los vehículos comerciales?

También se pueden beneficiar de estos incentivos. De esta manera, las ayudas a particulares y autónomos ascienden a los 9.000 euros si mandan al desguace un modelo de más de siete años y de 7.000 euros en caso de no hacerlo. Por su parte, las pymes que quieran adquirir un vehículo comercial y decidan achatarrar contarán con ayudas de 5.000 euros, mientras que las grandes empresas podrán contar con 4.000 euros de incentivo. En caso de no querer achatarrar, las pymes contarán con 3.600 euros de ayudas y las grandes empresas con 2.900 euros.

¿Son compatibles los incentivos del plan Moves II y del Moves III?

No. Una misma actuación (adquisición de vehículo eléctrico o de infraestructura de recarga) solo puede acogerse a uno de los programas. Por tanto, una actuación que desee acogerse al Moves III (en caso de que cumpla las condiciones para ello) deberá renunciar a la solicitud que haya realizado, en su caso, al Moves II u otros programas de ayuda.

¿Existen ayudas para la instalación de un punto de recarga?

El plan Moves III contempla una subvención para autónomos, particulares, comunidades de propietarios y administración del 70% del coste de instalación. Ahora bien, en el caso de municipios con menos de 5.000 habitantes la subvención alcanza el 80% del coste.

¿Pueden las empresas beneficiarse de las ayudas para la instalación de puntos de recarga?

Sí, aunque dependiendo de su tamaño la ayuda será más o menos elevada. Así, las empresas que quieran instalar un punto de recarga mayor o igual de 50 kW y sean pequeñas la subvención cubrirá el 55% del coste, mientras que las medianas empresas tendrán un 45% de la subvención y las grandes un 35%. En el caso de que se instalen en un municipio de menos de 5.000 habitantes, la subvención para las pequeñas empresas cubre el 60% del coste de instalación, de un 50% para una mediana empresa y 40% para una gran empresa.

En caso de que el destinatario sea una empresa que quiera instalar un punto de recarga de acceso privado o público inferior a 50 kW los incentivos alcanzan el 30% del coste de la instalación. Si se realiza en un entorno de menos de 5.000 habitantes la ayuda cubre el 40% del coste.