Nuevo DS 9: lujo asiático para la berlina de representación de la firma francesa

Ha nacido un nuevo buque insignia en la firma de lujo del grupo PSA. El DS 9 es un sedán de casi 5 metros de longitud (4,93 para ser exactos), que introduce de lleno a DS en el segmento de las berlinas de gran tamaño y de aspiraciones premium.

Dicen los responsables de la marca que este coche tiene "vocación mundial", lo que quiere decir que tiene la vista puesta no solo en Europa, sino también más allá de sus fronteras. De hecho, por sus características, tiene más pinta de poder triunfar en mercados como China que en los países del viejo continente.

El nuevo DS 9 es una berlina sedán de cuatro puertas, que parte de la misma espina dorsal del Peugeot 508, que no es otra que la reciente plataforma modular EMP2 de PSA. Esto es una buena noticia, pues el 508 es un coche que va estupendamente bien, así que no hay motivo para pensar que en su 'hermano mayor' no vaya a funcionar esta estructura.

El espacio será uno de los grandes lujos del DS 9, sin duda. Pero también lo serán el diseño, las múltiples pantallas o los materiales de recubrimiento del habitáculo (cuero fino, Alcántara ). Otro elemento enfocado a mejorar la vida a bordo de los pasajeros es la suspensión 'DS Active Scan Suspension', que cuenta con una cámara que 'lee' las irregularidades de la carretera para, en consecuencia, preparar con antelación la suspensión para que absorba de la mejor manera posible esos baches.

El nuevo modelo de DS se lanzará al mercado con un sistema híbrido enchufable compuesto por un motor de gasolina 1.6 de 180 CV y uno eléctrico de 110 que, en conjunto, entregan 225 CV. Queda claro que la firma gala apuesta por la hibridación enchufable en la gama de su berlina, pues más adelante llegarán otras dos opciones así (de 250 y 300). Eso sí, más adelante completará la oferta un motor no hibridado de gasolina, el THP de 225 CV.

En materia de diseño, el DS 9 hereda el lenguaje de los últimos modelos de la marca, con ese frontal tan característico y esos rasgos interiores tan personales, aunque llama la atención que los diseñadores hayan tirado de los libros de historia de Citroën para dar vida a algunos elementos. Concretamente, la inspiración ha venido del Citroën ID de 1955 (el primer 'Tiburón"), de cuya trasera se ha rescatado la idea de aquellos 'conos' superiores cromados en los que se integraban los intermitentes, para trasladarlo al modelo nuevo, que incluye en este caso y en la misma posición una suerte de luces de posición laterales. Algo realmente inusual en un coche moderno, pero que se plantea como un guiño del DS 9 a su antepasado y gran referente.

Creada en Francia y fabricada en China, esta berlina de materiales nobles y funciones de lujo se empezará a comercializar en la segunda mitad de este año 2020. La puesta de largo del DS 9 será en el Salón de Ginebra (los deportivos más rabiosos del Salón), que abrirá sus puertas la semana. Y eso a pesar de que el grupo PSA será uno de los grandes ausentes con sus tres marcas principales (Peugeot, Opel y PSA). Es evidente que el lanzamiento del nuevo DS es importante para el grupo y por ello han decidido hacer la excepción.