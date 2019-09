Audi Q3 Sportback: un punto extra de deportividad

Apenas quedan huecos por cubrir en la gama SUV de Audi, que, poco a poco, va creciendo con la llegada de modelos como el Audi Q3 Sportback. Se trata de una nueva variante coupé del Q3 y su misión es añadir un toque de deportividad al todocamino de tamaño medio de los cuatro aros, sin apenas afectar al apartado práctico. Esto último es lo más difícil entre los SUV de corte coupé, que suelen perder habitabilidad y maletero a favor del diseño.

Pero no es el caso (o al menos, no lo es de manera significativa), ya que tras esa silueta musculosa y con mucha presencia, se esconde un interior amplio, que, si bien pierde algo de habitabilidad en la fila trasera de asientos, mantiene inalterado el maletero de 530 litros frente al Q3 normal. Así que la versatilidad no parece plantear muchos problemas en este todocamino de líneas tan apetecible.

El diseño será el gran reclamo del Audi Q3 Sportback. No parece haber ningún tipo de duda al respecto. Pero lo cierto es que este coche es algo más que una cara bonita acorde a las tendencias más actuales. Este Audi también promete buenas dosis de dinámica y prestaciones. De lo primero se encarga un chasis con elementos de serie como la dirección progresiva o la suspensión deportiva.

¿Y qué pasa si algún cliente busca esa estética agresiva pero en realidad quiere disfrutar de un tacto de conducción más suave? En ese caso, basta con montar la suspensión opcional con control de amortiguación, que aumenta el margen entre deportividad y confort, para así lograr que cualquier conductor encuentre el tacto con el que mejor se identifique.

Sistema de microhibridación a la vista

De mover al nuevo Audi Q3 Sportback se encargan cuatro motores disponibles en la fase de lanzamiento. En el grupo de los gasolina, las opciones son:

35 TFSI: con 150 CV y sistema de desconexión de cilindros para aumentar la eficiencia. Más adelante, se implementará un sistema de microhibridación 'Mild Hybrid', que seguro le aportará ventajas prestacionales, de eficiencia y de libre circulación en las grandes ciudades.

45 TFSI: el más potente durante la fase de lanzamiento. Un 2 litros turbo con 230 caballos, que serán más que suficientes para lograr buenas dosis de diversión a los mandos.

En el grupo diésel, los protagonistas son:

35 TDI, de 150 CV

40 TDI, de 190 CV

Los dos motores de acceso a la gama, el TFSI y el TDI con 110 kW (150 CV), transmiten la potencia a las ruedas delanteras. En los motores más potentes la transmisión corre a cargo de la tracción total quattro de serie.

Digitalización y asistentes en el Audi Q3 Sportback

No podía faltar en este Audi de última hornada una instrumentación digital como la que trae de serie (con pantalla de 10,25 pulgadas). En opción se puede montar el conocido Audi virtual cockpit con pantalla de 12,3 pulgadas, que hace que el tablero luzca más completo. También existe una pantalla de 10,1 pulgadas en la consola para el manejo del sistema de información y entretenimiento.

En el Audi Q3 Sportback hay cuatro sistemas de seguridad de serie. Entre ellos están el aviso de salida involuntaria de carril (lane departure warning) y el aviso de cambio de carril (lane change warning). Mientras que el primero ayuda al conductor a mantenerse en el carril, el segundo avisa de situaciones críticas cuando va a cambiar de carril, como la presencia de otro vehículo en el ángulo muerto. El Audi pre sense front emite avisos visuales, acústicos y hápticos al conductor si una colisión frontal es inminente. En una situación de emergencia, puede frenar a fondo e iniciar las medidas de seguridad del Audi pre sense basic, que son las siguientes: tensar los cinturones de seguridad, cerrar las ventanillas y el techo panorámico opcional y activar los intermitentes de emergencia.

En el catálogo de opciones figuran otros asistentes que pueden resultar interesantes. Son algunos como:

- asistente de conducción adaptativo con control longitudinal y lateral del coche

- cámara 360 grados que presta asistencia al maniobrar o aparcar

- alerta de tráfico cruzado para salir de un aparcamiento en batería con mala visibilidad

Las primeras entregas del Audi Q3 Sportback se iniciarán a partir de otoño. En España, el precio para la versión 35 TFSI parte de los 39.220 euros, mientras que el 35 TDI arranca en los 40.690 euros. El 45 TFSI quattro S tronic tiene un precio de 50.660 euros. Si tomamos como referencia el precio de la versión de acceso, el Q3 Sportback es cerca de 2.900 euros más caro que el Q3 normal.