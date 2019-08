Comprar o vender un coche de segunda mano: seis pasos seguros

El sector del vehículo de segunda mano continúa creciendo mes a mes, convirtiéndose en una muy buena alternativa para muchos conductores – el 66% – que confirman que adquirirían uno actualmente frente a un vehículo nuevo. Pero, el proceso de compraventa puede convertirse en ocasiones en un procedimiento tedioso y largo, e incluso, presentar impedimentos que cualquier usuario preferiría evitar.| Los jóvenes piensan en comprar coches de segunda mano.

Por eso, a la hora de adquirir un coche o una moto de segunda mano con todas las garantías hay algunos factores que se deben tener en cuenta. Tramicar, la plataforma de gestión de compraventa de vehículos de segunda mano, aporta seis consejos a la hora de afrontar la compra o la venta, minimizando posibles riesgos.

Busca la mejor calidad-precio: Encontrar un vehículo en muy buen estado y a un precio asequible es posible en el sector del vehículo de segunda mano, incluso si hablamos de marcas premium. Hacer una selección de los vehículos que mejor se adaptan a cada necesidad y comparar la calidad-precio que ofrecen los distintos canales de distribución, ayudará a no precipitar la decisión y elegir algo que merezca la pena.

Elige el canal de compra que mejor se adapte: es importante saber que no solo se puede recurrir a un particular para adquirir un coche o una moto de segunda mano. Existen otras vías como los concesionarios o plataformas online. Una vez escogido el canal que más le interesa, hay que tener en cuenta que existen empresas que intermedian entre comprador y vendedor para ofrecerte garantía y seguridad a la hora de hacer el cambio de titularidad del vehículo.

Posibles estafas: no se debe olvidar que cuando se gestiona un proceso de compraventa no hay que dejarse llevar por ofertas exageradamente atractivas, y se deben verificar algunos datos antes de cerrar el acuerdo para estar seguros de que no es un trato engañoso – como la identidad del vendedor o los antecedentes y posibles cargas del vehículo a través del informe de la DGT por ejemplo-. Si el procedimiento se realiza de forma online hay que prestar especial atención al posible y temido phishing car, o lo que es lo mismo, ciberdelincuentes que buscan extraer datos bancarios, dinero, información o contraseñas de forma ilegal y que afectan a usuarios que buscan comprar un coche, llegando a sufrir extorsiones y la pérdida de su dinero.

Km 0 o vehículo de ocasión: adaptar y afinar un poco más la búsqueda para adquirir el vehículo que realmente se está buscando. Los coches kilómetro cero son aquellos que no se han vendido todavía pero que sí han sido matriculados por los concesionarios por motivos comerciales, y que pueden tener como máximo unos cientos de kilómetros. Si el presupuesto es más ajustado, se puede optar por un vehículo de ocasión o seminuevo, cuyo kilometraje suele ser inferior a los 15.000 km y lo más habitual es que procedan de empresas de alquiler.

Evita papeleos innecesarios y busca seguridad en la compraventa: todo procedimiento que implica trámites administrativos suele suponer una tarea laboriosa y compleja para el usuario. Contar con la ayuda de profesionales del sector que gestionan todo el papeleo de forma segura, fácil, cómoda y rápida será de gran ayuda, aunque hay que tener en cuenta que conlleva un coste añadido. Aunque puede asegurar que el precio inicial de la compraventa no variará a lo largo del proceso.

Revisa la garantía: una vez adquirido el vehículo pueden surgir problemas mecánicos de los que incluso el vendedor no era consciente. Por eso es muy importante saber si el vehículo cuenta con garantía mecánica, al menos durante un tiempo determinado, así estaremos más tranquilos y ante cualquier inconveniente contaremos con un respaldo que dará solución a la avería.

Tramicar es una plataforma de gestión -hay otras que se pueden encontrar en internet- que además de ofrecer el servicio íntegro de transferencia, ayuda a los usuarios con otros servicios como la consulta de antecedentes y cargas del vehículo de la DGT; la notificación de venta, en el que el vendedor busca la garantía de que el cambio de titular conste ante tráfico o la DGT; o la intermediación a través de alguna entidad financiera para que se produzca un pago de forma segura para ambas partes.