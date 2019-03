Segunda mano: los jóvenes sí quieren tener un coche en propiedad

Los jóvenes sí quieren tener un coche en propiedad; cosa distinta es si pueden. Una limitación, la económica, que queda patente por su interés en los coches de segunda mano, más alto mientras menos edad. Aunque pueda parecer una obviedad, en el sector del automóvil hay abierto un debate, casi metafísico, sobre si las nuevas generaciones rechazan la propiedad de un bien como el automóvil a cambio de una movilidad compartida, con servicios de carsharing o Blablacar.

Un debate al que se lleva dando vueltas hace una década, aunque con posiciones muy encontradas según los negocios que exploten. Así, las empresas de alquiler o las de rent a car, y qué decir de las de carsharing, defienden que el coche en propiedad está en extinción o, al menos, en agonía y que desaparecerá en dos décadas.

Carsharing eléctrico de Seat.

Una opinión que no comparten los fabricantes ni los concesionarios que consideran que las nuevas generaciones no rechazarán la libertad de movimientos que le asegura la propiedad de un vehículo. No obstante, nadie duda de que la movilidad compartida ha venido para quedarse y arroja numerosas ventajas, especialmente en ámbitos urbanos.

Hábitos de compraventa

Para arrojar algo de luz, la consultora Ipsos, a instancias de Tramicar, una empresa que intermedia entre compradores y vendedores de coches para dar seguridad en el proceso, ha elaborado el Primer Estudio Hábitos de compraventa en España en el que se concluye que el 88% de los jóvenes entre 18 y 24 años aspiran a comprar un coche de segunda mano, algo menor, el 78%, para el segmento entre los 25 y 34 años. A más edad, más deseo de estrenar coche en lugar de usar el usado, hasta el punto de que la media de los que estarían dispuestos a adquirir un VO para la totalidad de los conductores -18 a 70 años- se reduce al 66%.

Una compra que no se queda en una mera aspiración, sino en un hecho, pues el 60% de los españoles entre 18 y 70 años ha comprado al menos un coche de segunda mano. Más interesante es descubrir que el 39% se ha comprado un único coche de ocasión, porcentaje que se eleva al 51% en el caso de los comprendidos entre los 25 y los 34 años (los de menos edad, tiene aspiraciones pero no dinero). Ya los de 35 a 44 años sólo han comprado un coche en el 33% de los casos.

Jóvenes mirando un coche en un concesionario.

Repetidores del VO

Interesante, igualmente, que el 21% de los españoles ha repetido en la compra de un vehículo de ocasión, concretamente el 12% ha adquirido dos coches VO y el 9% tres o más. El 40 por ciento restante de los que están entre 18 y 70 años nunca han adquirido un coche de ocasión.

¡Oh, sorpresa! El principal motivo, a la principal ventaja, como dice el Estudio de Ipsos para optar por un coche de segunda mano frente a uno nuevo son las "condiciones y el buen precio". Un motivo que es apuntado mayoritariamente por los jóvenes. ¡Nueva sorpresa!

Aspiran a un Premium

Pero mucho más curioso es que el 32% de los que han comprado alguna vez un VO, o tienen intención de hacerlo, es acceder a una marca Premium. Un valor que se detecta especialmente en Andalucía, mientras que en Galicia tiene en cuenta que el VO no se deprecia tanto que un coche nuevo cuyo valor cae solo por matricularlo.

Sobre los factores que se aducen a la hora de elegir el coche, el precio y el kilometraje son las principales características, y curiosamente, la marca es uno de los aspectos que menos pesan.

Los cinco años son un límite en la antigüedad, pues la mayoría de los españoles, 67%, declaran no querer coches más viejos y, los kilómetro cero, pesan mucho sobre el mercado de VO, pues uno de cada cuatro interesados en un coche de ocasión aspira a esta modalidad comercial.

Por antigüedad, el 24% de los compradores en potencia quiere un kilómetro cero, el 28% un coche de menos de 2 años, el 39% entre 2 y 5 años, el 8% entre 5 y 10 años, porcentaje que en Madrid cae al 2% y tan solo el 1% se conformaría con uno de más de 10 años. ¡Ojo!, el procentaje se eleva al 4% para los jóvenes incluidos entre los 18 y 24 años. ¿Adivinen por qué?

Factores clave de la compra

Así, el ránking de los aspectos que más pesan a la hora de elegir un coche de ocasión es, en un baremo de uno al diez, el precio con 6,4; Kilometraje con 5,9; la fecha de matriculación en tercera posición, con 4,8; tipo de combustible, cada vez con mayor peso, un 4,7 sobre 10; confianza del perfil del vendedor 4,3; marca del coche un 3,8; respeto al medio ambiente el 3,4; y, por último, la disponibilidad 2,8.

Otro aspecto que tanto compradores como vendedores tienen en cuenta a la hora de realizar una operación de compraventa es la seguridad en la transacción y la complicación de las gestiones. De hecho, sólo el 36% de los encuestados consideran que realizarían los trámites personalmente, pero el 32% contratarían los servicios de una gestoría, un 41% en el caso de los catalanes y el 44% para los madrileños. Otro 23% delegarían en familiares, amigos o conocidos.