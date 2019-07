Los enfermeros instan al Gobierno y a la DGT a prohibir fumar en los coches

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha instado al Gobierno y a la Dirección General de Tráfico (DGT) a prohibir por Ley fumar en el interior de los vehículos, ya que genera una "distracción evidente". A su juicio, restringir su uso es "una medida imprescindible que salvaría vidas". Asociaciones médicas piden prohibir fumar mientras se conduce.

Aunque la DGT ha salida en varias ocasiones a aclarar que no está prohibido fumar en el coche y que no está en sus intenciones prohibirlo, sí que reconocen el peligro que supone fumar al volante por las distracciones que puede acarrear. De hecho, este verano han lanzado una campaña en las señales luminosas de las autopistas con el mensaje de "Fumar mata, al volante en dos segundos".

"El tabaco se está cobrando miles de vidas y, por ello, no podemos entender que no se actúe a favor de la salud pública. No es de recibo que desde el Ministerio se diga que el asunto se tratará 'con calma' y que, por su parte, la DGT responda diciendo que 'no está en su agenda'. Es hora de actuar", reclaman a través de un comunicado.

Asimismo, y desde el punto de vista de la salud, recuerdan que el tabaco es la causa más importante de muerte evitable, y que su impacto va más allá de la salud del fumador, ya que la exposición al humo de los cigarrillos tiene consecuencias negativas tanto en adultos como en niños: se ven expuestos a más de 7.000 sustancias nocivas (70 de ellas cancerígenas) que, además, permanecen semanas activas en el vehículo.

"Ya es hora de pensar en la salud de los ciudadanos y actuar. Porque fumar mata doblemente"

"Ya es hora de pensar en la salud de los ciudadanos y actuar. Porque fumar mata doblemente. De un lado, porque perjudica gravemente nuestra salud (sobre todo, la de los más pequeños), y de otro porque distrae al volante, dando lugar a accidentes que, en su mayoría, podrían haberse evitado y cuyo desenlace, desgraciadamente, puede ser fatal. El único camino lógico es la prohibición, porque sólo así se van a salvar vidas, en caso contrario, se cercenan", ha criticado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

"Coche sin humo"

En esta línea, desde el año 2017, los enfermeros tienen en marcha la campaña 'Coche Sin Humo', una iniciativa que gracias ha llegado a más de 25.000 niños y cuyo objetivo ha sido el de convertirles en agentes de salud para que transmitan a sus mayores los riesgos de fumar en su presencia. La campaña, en la que enfermeros voluntarios imparten educación para la salud relacionada con el consumo de tabaco, pretende también disuadir a los más pequeños de iniciarse en este hábito y hacer hincapié en los beneficios de seguir una vida "libre de humo".

Ley Antitabaco

"La Ley Antitabaco de 2005 fue clave para empezar a cambiar la percepción que había del tabaco en nuestro país y adoptar medidas que afectaran al consumo y protegieran tanto a los fumadores como a los no fumadores. Pero esta ley es hoy insuficiente y exige ir más allá. El tabaco es la principal causa de muerte evitable; fumar al volante es un factor de distracción importante y las distracciones son responsables de un tercio de todos los accidentes mortales. Creemos que son argumentos suficientes para que el Ministerio tome ya una decisión en este sentido", concluye Pérez Raya.