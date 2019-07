Movilidad para los jóvenes de 15 años: cuadriciclos con el carné AM

Con tan sólo 15 años y estando en posesión del permiso de circulación AM de ciclomotores se puede conducir un cuadriciclo, aunque por desconocimiento, muchas familias piensan que es complicado conseguir este permiso para un que los joven de 15 años puedan circular.

El reglamente de circulación cambió en 2010 la denominación de la licencia de ciclomotor (vehículos de hasta 50cc de cilindrada) pasó a denominarse Permiso de Conducir AM. La edad mínima para sacarse este permiso es de 15 años, a diferencia del antiguo reglamento, que fijaba una edad mínima de 14 años.

No obstante, los conductores de ciclomotor no estarán autorizados a transportar pasajeros hasta que cumplan 18 años, excepto aquellos que se hayan sacado el permiso antes del 1 de setiembre del 2008. Estos son los requisitos para obtener un carné AM.

- Solicitud de impreso de la DGT

- DNI o permiso de residencia

- Foto carnet

- Examen psicotécnico

- Abonar la tasa

- Superar un sencillo examen tipo test de 20 preguntas, y una pequeña prueba de conducción en un circuito de maniobras.

- Tener como mínimo 15 años de edad

Tipo de "coche" a conducir

Respecto al tipo de "coche" que pueden conducir, debe estar matriculado en la Jefatura de Tráfico de la provincia en la que se reside. Una vez matriculado conseguirá el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica. Y deberá contar con un seguro, al igual que cualquier otro vehículo de motor

A partir de este momento, la movilidad de los teenagers mejora y se convierte en más segura que otras formas alternativas como un scooter o moto de pequeña cilindrada. De hecho, las cifras así lo demuestran. El mercado español de vehículos sin carné para 2019 se estima que se sitúe alrededor de 3.000 unidades, con un claro liderazgo de la empresa Aixam que disfruta de una penetración del 53%, superando al segundo, Ligier, con una cuota de un 22%.

También el mercado de segunda mano de estos vehículos se está incrementado, alcanzado una cifra de negocio de 18 millones de Euros (3.700 vehículos al año).

Medidas de seguridad

De hecho, los modelos de la gama Aixam cuenta con muchos elementos de garantía en caso de accidente, pero también con la ayuda de la frenada ABS para un mejor control de la detención del vehículo y mejorar la estabilidad en condiciones meteorológicas adversas. Pero, además, el chasis de los Aixam está estudiado para absorber impactos y aislar a los ocupantes en caso de accidente.

Cuentan con un chasis de aluminio testado con éxito en los crash test elaborados por EuroNCAP, y una carrocería dotada con barras de protección lateral en las puertas. Dentro, el conductor y su acompañante irán protegidos con los cinturones de seguridad. Además, estos coches no podrán superar una velocidad máxima legal de 45Km/h, lo que hace que en caso de accidente las consecuencias sean lo menos graves posibles.

Nuevo motor Kubota KDI

Las marcas Aixam y Kubota, impulsores de la innovación tecnológica, han presentado un nuevo y mejorado motor para coches sin carné que respeta la normativa EURO4. El cambio a EURO4 colabora en la disminución de las emisiones de CO2 y de NOX: un avance que contribuye a la mejora de la contaminación medioambiental y también de la acústica.

Y es que este nuevo motor es el más silencioso del mercado, aportando una nueva dimensión al placer de conducir y manteniendo la fiabilidad y durabilidad que caracteriza a Kubota. Al mismo tiempo, el nuevo motor recibe un notable aumento de potencia, lo que hará los trayectos aún más agradables y poder equipar al vehículo con aire acondicionado.

Axiam, compañía francesa especializada en la fabricación de coches sin carné, es la número uno en ventas en Francia y Europa de cuadriciclos sin carné de conducir. Sus productos están disponibles en Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, Holanda, Italia, Lituania, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.