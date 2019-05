Un paso más de los eléctricos: el coche que se recarga con paneles solares

La cita, esperada en el mundo de la movilidad limpia, es el 25 de junio. Ese día está previsto que Lightyear, compañía holandesa pionera en movilidad limpia, desvele tras más de dos años de trabajo el Lightyear One, el prototipo del primer vehículo eléctrico que, además de cargar con enchufes como cualquier otro eléctrico, tiene la virtud de que sus baterías se alimenten también con la energía del sol.| Hyundai y Kia añadirán paneles solares a sus coches eléctricos y de combustión para aumentar su eficiencia.

La forma del prototipo holandés hace que se aproveche al máximo la energía del sol mientras se mueve o está aparcado. Para tal fin, la práctica totalidad de la superficie del Lightyear One está recubierto de los paneles fotovoltaicos más avanzados del mercado, que contarán con una cobertura especial que les protegerán de roces y de las inclemencias. Para ganar en eficiencia, son paneles curvos que podrán absorber la luz solar desde múltiples direcciones.

Las grandes ventajas de este doble sistema de carga es la mayor autonomía del coche y la independencia de la infraestructura de los enchufes. El vehículo puede ser conducido durante largos periodos de tiempo sin necesidad de cables ni necesidad de carga según señalan en la empresa holandesa. Además, dependiendo del uso, la batería puede alcanzar una autonomía de unos 600-800 kilómetros, según señala la empresa.

Por otra parte, la eficiencia energética del modelo hace que la carga sea dos o tres veces más rápida que cualquier otro automóvil eléctrico del mercado. Esto significa que los conductores podrían cargar hasta 400 km durante una noche con una toma de corriente normal, lo que les permite usar el Lightyear One en lugares que no cuenten con infraestructuras para carga de automóviles eléctricos.

Silueta del prototipo de Lightyear One.

La ingeniería de Lightyear One permite maximizar el uso de la energía. Su aerodinámica optimizada, su peso ligero y sus cuatro motores independientes en las ruedas reducen la pérdida por fricción en todo el sistema de eficiencia, la tecnología de Lightyear asegura que el automóvil aproveche cada bit de energía producida.

La compañía

Lightyear fue fundada en 2016 por cinco miembros del equipo que desarrolló Stella, reconocido, entre otros, en los Premios World Solar Challenge o como Mejor Logro Tecnológico en los Premios Crunchies. También pudo completar la conducción de la costa estadounidense del Pacífico, desde Los Ángeles hasta San Francisco, con una carga y cero emisiones. Lightyear nació empujada por el propósito de hacer que la movilidad segura y sostenible esté disponible para cualquier persona y en cualquier lugar del mundo.

El objetivo de Lightyear es conseguir que, en los próximos diez años, existan en el mercado automóviles con costes operativos muy bajos y una larga vida útil, por lo que el coste de uso por km se vuelva extremadamente bajo. Cuando llegue dicho momento, la conducción eléctrica será accesible para un grupo de población mucho más amplio que en la actualidad.

Estreno mundial

La presentación del prototipo de Lightyear One tendrá lugar el próximo 25 de junio en Katwijk (Países Bajos). Se trata de un lanzamiento que está generando mucha expectación entre los grupos ecologistas y los entusiastas del mundo del motor, por no hablar de las más de 80 personas que ya han reservado un modelo de Lightyear One para su salida al mercado en 2020 y 202, según señala la empresa holandesa.