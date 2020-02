Nissan reduce un 40% la producción de su furgoneta eléctrica de Barcelona tras dejar de montar la 'pick-up' de Mercedes

Nissan Barcelona reducirá la producción da la furgoneta eléctrica eNV200 un 40%, de 102 a 60 unidades diarias, tras Semana Santa. El recorte se suma a la desaparición, en verano, de la pick-up de Mercedes-Benz, de las que se montaron el año pasado 8.000 unidades. En 2019 salieron de las instalaciones 13.000 furgonetas eléctricas (6.000 en 2018), a las que se sumaron otras 3.000 unidades de combustión que se han dejado de construir al ser sustituida por la NV250. Igualmente desaparecerá el turno de noche de la planta de baterías y el segundo turno de carrocerías.

Fuentes oficiales de Nissan confirman la reducción del modelo eléctrico, aunque niegan que se vaya a dejar de producir en Barcelona. La pasada semana, el presidente de Nissan Europa, Gianlucca de Fichhy, ante la pregunta que le hicieron los representantes de los trabajadores sobre rumores de que a final de año se dejaría de fabricar la eNV200 en Barcelona, de Fichhy contestó: "not at all" (en absoluto).

La reducción del ritmo de producción de la eNV200 se debe, según explican las fuentes de la empresa, a un ajuste de stocks en función de las previsiones de ventas que están perfilando en la empresa nipona cuyo año fiscal empieza el 1 de abril. Igualmente destacan que el ajuste de la producción varía en función de la evolución del mercado. De hecho, el año pasado también se redujo en Semana Santa para, posteriormente, aumentarlo tras verano, lo que no significa que vaya a suceder lo mismo este año. De momento, la decisión de la multinacional es reducir la producción tras Semana Santa a 60 unidades.

De Ficchy se comprometió la semana pasado con los trabajadores a compartir con ellos antes de este verano el "plan industrial" para las factorías de Nissan en Barcelona, después de que se anunciase que la planta dejará de montar la pick-up Clase X de Mercedes en verano, una decisión ajena a la propia Nissan. De hecho, la línea 2, donde se producen las pick-up de Mercedes, Nissan y Renault, dará siete días de flexibilidad a la plantilla en el mes de marzo para "ajustar stock. La idea es mantener el mismo equilibrio hasta agosto", destacan desde el Comité de Empresa.

Efectos del 'Brexit'

La comunicación de la reducción de la fabricación de eNV200 coincidió ayer con una publicación del diario británico Financial Times según la cual, la automovilística estaría trabajando en un plan de contingencia con motivo del Brexit que contemplaría la opción de duplicar su implantación en Reino Unido y el cierre de sus factorías en Europa continental, incluida Barcelona. En un comunicado, Nissan niega que exista tal plan de contingencia. "Hemos modelado todas las posibles ramificaciones de Brexit y el hecho es que todo nuestro negocio, tanto en el Reino Unido como en Europa, no es sostenible en el caso de los aranceles de la OMC".