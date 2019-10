España, muy lejos de los países europeos con mayor número de puntos de recarga para eléctricos

España se situó en 2018 como el sexto país de la Unión Europa (UE), por detrás de Holanda, Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia, con mayor número de puntos de recarga para vehículos eléctricos, con 5.209, lo que representa un 3,6% del total de los 143.589 que hay repartidos entre los 28 Estados miembro, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

De estos más de 140.000 puntos de recarga, Holanda posee un 25,8%, hasta alcanzar 37.037. Completan el podio de los países con mayor infraestructura de recarga para vehículos eléctricos Alemania, con 27.459 (19,1%), y Francia, con 24.850 (17,3%).

En cuarta posición se encuentra Reino Unido, que copa un 13,3% (19.076) del total de instalaciones de recarga para eléctricos que hay en Europa. Suecia cierra el Top 5 con 6.420 estaciones (4,5%).

Detrás de España, en séptima posición, se encuentra Austria, que tiene 4.975 puntos, el 3,5% del total, seguida de Italia, con 3.562 (2,5%), Bélgica, con 3.038 (2,1%), y Dinamarca, con 2.674 (1,9%). En el lado contrario, Chipre es el país con menos puntos de recarga para vehículos de propulsión eléctrica, con 36 (0,02% del total).

Fuera del 'top-10'

Según datos de ACEA, España se sitúa fuera de la lista de los diez países de la UE con mayor cuota de mercado de vehículos con carga eléctrica (eléctricos e híbridos enchufables), al contar tan solo con una penetración del 0,9%, lo que supone 1,3 puntos porcentuales menos del 2,2% de Alemania, país que ocupa del décimo puesto.

Con un PIB per cápita de 26.200 euros y una reducción del 75% del impuesto anual de circulación para vehículos eléctricos y de bajo consumo, España está por encima de países como Italia (0,5% y un PIB per cápita de 29.000 euros), Letonia (0,6% y un PIB per cápita de 14.000 euros) o Bulgaria (0,6% y un PIB per cápita de 8.100 euros), entre otros.

Noruega, imbatible

No obstante, la penetración de automóviles con carga eléctrica en el mercado español queda muy lejos de las cuotas que manejan Noruega (PIB per cápita de 73.200 euros), Suecia (PIB per cápita de 47.900 euros) y Holanda (PIB per cápita de 44.600 euros), con cuotas de mercado del 49,1%, 8% y 6,7%, respectivamente.