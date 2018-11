Robert Kubica vuelve al primer plano de la Fórmula 1: correrá con Williams en 2019

Ya es oficial. Robert Kubica volverá a correr en la Fórmula 1 en 2019 de la mano de Williams, donde ocupará el asiento de Lance Stroll y formará tándem en la parrilla con George Russell. El piloto polaco, probador esta última campaña, regresará al primer plano del 'Gran Circo' después del grave accidente que sufrió en 2011.

