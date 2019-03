León, banco de pruebas para un proyecto pionero de coches no tripulados

León será la sede de un proyecto pionero en Europa en el que se probarán vehículos no tripulados por diferentes calles de la ciudad en una iniciativa que impulsa Auvsi España. Con más de 7.500 miembros de más de 60 países, Auvsi (Association for Unmanned Vehicle Systems International), la Asociación Internacional para Sistemas de Vehículos no Tripulados, es la organización sin ánimo de lucro más grande del mundo dedicada exclusivamente a promover la comunidad de los sistemas no tripulados.

Así, León será sede de Nertra Nueva era del transporte, como ha señalado el presidente de Auvsi España, Ángel Alonso, tras firmar con el alcalde de León, Antonio Silván, el protocolo de colaboración para poner en marcha las medidas necesarias para su implantación.

Las primeras pruebas se realizarán en vías cerradas y, posteriormente, tras el balizamiento y adecuación, se ampliará a "calles reales". En principio, la primera zona elegida es el Campus de Vegazana de la Universidad de León.

Ciudades con distintivo

Alonso ha advertido de que en el futuro el 80% de los coches particulares desaparecerá" y ha señalado que la gente "comprará movilidad, no coches", algo que defiende su organización.

Además, ha adelantado que ofrecerán a Auvsi para que a nivel internacional empiecen a dar el distintivo 'bandera Nertra' a aquellas ciudades "con capacidad para generar orientaciones y normas que sirvan de guía al resto".

Por su parte, el edil Antonio Silván ha calificado de "gran oportunidad" que la sede de Auvsi España esté en León y ha comprometido el apoyo a la empresa en "el inicio de una revolución tecnológica y de movilidad".