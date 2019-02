Mercedes y Beatles: los amantes de ambos iconos están de suerte

Los fanáticos de dos iconos, uno músical, los Beatles, y otro automovilísitico, Mercedes, están de en hora buena. Catawiki, la plataforma online que destaca por sus lotes inusuales, está a punto de subastar este Mercedes 250 CE (1970) que una vez fue propiedad de George Harrison, guitarrista principal de los Beatles y autor de canciones como Here comes the sun, While my guitar gently weeps, o My sweet lord.

En los últimos años, se han subastado ocho coches que pertenecieron a los Beatles, alcanzando todos pujas muy altas, como el Ferrari 330 GT 2+2 de John Lennon, subastado por 360 000 libras, o el Aston Martin DB5 de Paul McCartney, que alcanzó casi un millón y medio, según informan fuentes de la subastadora Catawiki.

Los cuatro miembros de los Beatles compartían un gran interés por los coches. Paul McCartney adoraba los coches deportivos ingleses (tuvo un Jaguar E-Type y tres Aston Martin seguidos: DB 4, DB 5 y DB 6), Ringo Starr era más aficionado a los modelos americanos (Facel-Vega II, Ford Mustang 289, Chevrolet Bel Air) y John Lennon mostraba predilección por los italianos (tuvo un Ferrari 330 GT 2+2, y no uno sino dos Iso Rivolta Fidia S4).

Pasión por el automóvil

Pero George Harrison fue el único que sintió una verdadera pasión por los asuntos automovilísticos, especialmente los relacionados con las carreras. Cuando los Beatles se separaron, se convirtió en un seguidor frecuente de las carreras de Fórmula 1 y se hizo amigo de pilotos como Jackie Stewart y James Hunt. A lo largo de su vida tuvo una impresionante lista de coches, incluyendo algunos Mercedes, pero este coupé rojo 250 CE fue su primer modelo de la marca alemana.

George compró el coche para su padre y este permaneció en la familia Harrison durante casi veinte años; después de que el antiguo Beatle lo condujera con regularidad durante dos o tres años, entre 1979 y 1981, pasó a manos de su primo, Paul Harrison. El coupé rojo se conserva en su estado original —solo se ha vuelto a pintar una vez en su tono rojo metálico—, y solo tiene 89 000 millas en el odómetro.

Baby you can drive my car, and maybe I'll love you, dice la canción que abre el álbum Rubber Soul, lanzado por los Beatles en 1965. La primera parte de esta estrofa podría convertirse en realidad para el pujador más alto de la subasta. Manuel Garriga, experto en coches y motos clásicas de Catawiki, afirma: "Este 250 CE, oculto desde hace mucho tiempo al público y conservado en su estado original, tiene un gran potencial como pieza de colección. Todos sabemos que Harrison tenía muchos Mercedes, pero este fue el primero. También demuestra que Catawiki es el lugar ideal para encontrar coches únicos".

La subasta estará activa hasta el 24 de febrero, el día antes del cumpleaños de George Harrison, que habría cumplido 76 años.