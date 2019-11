El Mazda 3, el coche más adecuado a las mujeres, según Women´s World Car

El Mazda 3 es el coche más adecuado para la mujer, según ha fallado el jurado de 41 mujeres periodistas del motor encargadas de elegir los premios Women's World Car of the Year (WWCOTY) 2019. Además de este galardón, el modelo compacto de Mazda también ha sido reconocido como mejor coche familiar, al alzarse con el World Family Car of the Year.

El Salón del Automóvil de Dubái ha sido el escenario elegido por el jurado del Women's World Car of the Year para entregar los premios que reconocen a los mejores coches del año.

En esta décima edición, han sido 41 mujeres periodistas especializadas en motor procedentes de 34 países y cinco continentes las que, tras probar y evaluar los diferentes modelos del mercado, han reconocido al Mazda3 como Coche del Año.

Tradición estética japonesa

El Mazda 3 exhibe una evolución del diseño Kodo, que hunde sus raíces en la tradición estética japonesa, según informa la marca nipona. Mientras que su aspecto general está presidido por el minimalismo y la pureza de líneas, unas sutiles ondulaciones recorren la carrocería y hacen que su diseño cobre vida mediante el juego de luces y sombras que se produce en su superficie.

El resultado es una expresión de vitalidad más natural e imponente que en la anterior generación de diseños. A pesar de compartir nombre, las carrocerías de 5 Puertas y Sedán poseen personalidades diferentes. Así, mientras que el primero es más emocional, el segundo se caracteriza por la elegancia.

El modelo compacto de Mazda incorpora la Skyactiv-Vehicle Architecture, que ha sido desarrollada para ayudar al conductor y al resto de ocupantes a maximizar su sentido natural del equilibrio. La gama de motores comprende el revolucionario Skyactiv-X, además del Skyactiv-G y Skyactiv-D, que se caracterizan por su alta eficiencia y por ofrecer un gran placer de conducción.

Fuentes del fabricante señalan que, basándose en su filosofía de diseño centrado en el ser humano, han mejorado los atributos de conducción del modelo para transmitir la mayor naturalidad posible en las aceleraciones, los giros y las frenadas.