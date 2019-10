A la venta el Peugeot 2008 'made in Galicia': conducción semiautónoma en la versión eléctrica y de combustión

Tras el inicio de su producción en Vigo, hace algo más de diez días, el nuevo Peugeot 2008 inicia su andadura comercial en España, pues ya está disponible para realizar pedidos en la red de concesionarios Peugeot en nuestro país. El resto de Europa aún tendrá que esperar algunas semanas. El SUV pequeño de la marca francesa está disponible desde 17.550 euros en la versión de combustión y el eléctrico e-2008 Active 100kW 136 CV desde 30.450 euros 24.950 euros si el cliente se beneficia del Plan Moves), según informa el fabricantes.

El modelo, fabricado en la factoría del grupo PSA en Vigo, ha adquirido una estética más potente y distintiva. En el interior, cuenta con la nueva generación del Peugeot i-Cockpit, acompañado de funciones de ayuda a la conducción que se estrenan en este segmento. La nueva generación del SUV compacto de Peugeot permite optar entre versiones gasolina, diésel y 100% eléctrica eficientes y de altas prestaciones.

Nuevo Peugeot 2008 en versión eléctrica.

Sus líneas y proporciones son las de un SUV fuerte, que inspira seguridad. Los rasgos de su diseño dinámico destacan aún más con la viveza del Rojo Elixir, la luminosidad del Blue Vertigo y el aspecto metalizado del Orange Fusion, exclusivo de este modelo y disponible de serie.

Conducción 'i-Cockpit' 3 D

En el interior, reina el puesto de conducción Peugeot i-Cockpit 3D. La información sobre el combinado digital se presenta a modo de holograma, con indicaciones claras, dinámicas y animadas, que adaptan su tamaño en función de su importancia. La pantalla táctil de 25,4 cm (10 pulgadas') y las teclas Toggle Switches gestionan un amplio abanico de equipamientos y funciones de ayuda a la conducción que llegan al competido segmento de los SUV compactos.

Nuevo 'Cockpit' del Peugeot 2008.

Por ejemplo, están disponibles 8 colores distintos de iluminación interior, que se pueden elegir y regular desde la pantalla central.

El Peugeot 'i-Cockpit 3D' permite acceder a una conducción semi-autónoma en autopista y vías rápidas

El Peugeot i-Cockpit 3D permite acceder a una conducción semi-autónoma en autopista y vías rápidas gracias al Drive Assist Plus, que combina la ayuda al mantenimiento activo de carril, asociado al Lane Position Assist (LPA), y un regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go. Para reforzar la seguridad, el nuevo Peugeot 2008 cuenta con el Pack Safety Plus, un sistema de frenado automático de emergencia de última generación, capaz de detectar peatones y ciclistas, de día o de noche, en un amplio rango de velocidades: entre 5 Km/h y 140 Km/h.

Asistente de aparcamiento

Aparcar es un momento estresante para muchos conductores. El Nuevo SUV Peugeot 2008 ofrece relax en esas maniobras tan delicadas con la función Park Assist, que maneja automáticamente la dirección y, en versiones con caja automática EAT8, la maniobra es totalmente automática gracias al Full Park Assist, que llegará a principios de 2020.

Bajo el capó, el cliente puede optar entre versiones con motores gasolina, diésel o 100% eléctricas

Bajo el capó, el cliente puede optar entre versiones con motores gasolina, diésel o 100% eléctricas. En gasolina, la oferta se estructura en torno a motores tricilíndricos de 1.2 litros, con propulsores PureTech 100, 130 y 155 CV. En diésel, las mecánicas de 1.5 litros y 4 cilindros cumplen, desde el lanzamiento, con la exigente norma Euro 6d.Temp. Se puede elegir entre el motor BlueHDi 100 con caja de cambios manual de 6 velocidades y el BlueHDi 130, con la transmisión automática EAT8.

Eléctrico 100%

Mención aparte merece la versión 100% eléctrica de este modelo, el Peugeot e-2008. Su batería de gran capacidad de 50 kWh permite una autonomía de 310 Km, según el protocolo de medición WLTP. Al volante, este SUV innovador ofrece tres modos de conducción, Eco, Normal y Sport, que permiten destacar, respectivamente, la eficiencia, el confort y comportamiento dinámico.

Peugeot 2008.

"El Nuevo Peugeot 2008 llega al segmento de los SUV compactos para convertirse en el nuevo referente y revalidar su liderato. Lo tiene todo para lograrlo: un diseño espectacular y rompedor, una experiencia a bordo y unas prestaciones que llevan al máximo el placer de conducir. Cuenta con las funciones de ayuda a la conducción más avanzadas, gestionadas desde un puesto de conducción Peugeot i-Cockpit con un combinado digital elevado en tres dimensiones, y aporta a la gama una alternativa "cero emisiones" con una circulación silenciosa y ausencia de vibraciones. El Nuevo Peugeot 2008 encarna una visión sostenible y tecnológica de los SUV, con el placer de conducir como elemento distintivo", afirma la directora general de Peugeot para España y Portugal, Hélène Bouteleau.