El Govern balear niega que Bruselas haya abierto un proceso contra la Ley del Cambio Climático autonómico

La Dirección General de la Competencia de la Unión Europea no se ha puesto en contacto con el Gobierno balear para discutir sobre la Ley de Cambio Climático de la comunidad que está en vigor desde el pasado mes de mayo y que prohíbe circular a los coches de combustión que no sean de ciudadanos baleares. | El sector del automóvil tilda de despropósito la ley balear de Cambio Climático.

Así, el director general de Energía y Cambio Climático del gobierno insular, Ferrán Rosa, explica a Ecomotor que, a pesar de que la patronal de fabricantes de automóviles, Anfac, dice haber presentado una reclamación ante la Comisión Europea contra la norma, no les consta que se haya abierto ningún proceso contra la ley aprobada por el Parlamento balear.

Respecto a las declaraciones recogidas por Europa Press de la comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, que asegura que una prohibición completa de la matriculación de vehículos nuevos con motores de gasolina y diésel por parte de los Estados miembros "no es compatible" con la legislación comunitaria, el responsable de Energía y Cambio Climático balear explica que se trata de un documento del 18 de diciembre, concretamente la respuesta a un parlamentario danés que quería saber si es posible prohibir la venta de coches de combustión en un país comunitario.

Bruselas reconoce que hay varios países que han mostrado su voluntad de prohibir la venta de los coches de combustión a medio plazo, lo que podría implicar un cambio de la normativa

Aclara que la comisaria hace referencia a "los supuestos en que sería posible una total prohibición de la venta" bajo el paraguas de la actual legislación comunitaria, pero reconoce que hay varios países que han mostrado su voluntad de prohibir la venta de los coches de combustión a medio plazo, lo que podría implicar un cambio de la normativa.

Circular, no vender

En cualquier caso, Rosa explica que la prohibición de la venta no afecta a la Ley de Cambio Climático balear que prohíbe la venta, sino la circulación de vehículos de combustión en el territorio, algo que sí está permitido en la legislación comunitaria, y también en la nacional. No obstante, aunque reconoce que la comisaria habla de limitaciones de circulación en el "ámbito municipal", declara que la CE no se puede meter en los repartos competenciales de los distintos estados. En este sentido, el Gobierno balear tiene competencias en materia de Medio Ambiente en la que se sustenta la Ley Balear, según resalta el director general.

De momento, el único proceso abierto contra le Ley de Cambio Climático balear se ha abierto desde el Gobierno español

De momento, el único proceso abierto contra le Ley de Cambio Climático balear se ha abierto desde el Gobierno español, según reconoce Rosa, concretamente por parte del Ministerio de Política Territorial que considera que varios artículos, en especial los referidos a la prohibición de la circulación de los vehículos, es inconstitucional. Sin embargo, Rosa matiza que el fondo del argumento no es en sí la prohibición de la circulación, sino una cuestión competencial.

Petición de inconstitucionalidad

El Ministerio remitió al Gobierno balear una carta comunicando la voluntad de abrir el proceso de recurso contra la ley autonómica, para lo cual era preceptivo crear una comisión bilateral entre ambas administraciones para poder encontrar una solución previa. No obstante, la convocatoria de Elecciones Generales ha paralizado la constitución de dicha comisión. Por tanto, desde el Ejecutivo autonómico están a la espera de la formación del nuevo Gobierno.

Sin embargo, nada ha llegado desde Bruselas, dice Rosa, que entiende que tampoco se han puesto en contacto con el Gobierno Central, ""pues nos lo habrían comunicado".