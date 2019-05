El escritor Pelayo Arango Lara, la Universidad CIS y 'The Seëlk' venden corbatas para ayudar a niños

El escritor Pelayo Arango Lara, la universidad norteamericana en Madrid The College for International Studies (CIS) y la marca de ropa masculina The Seëlk han decidido unir sus fuerzas para recaudar fondos para la Fundación International Studies, dependiente de la citada universidad. En concreto, el escritor, el centro educativo y la firma de moda han organizado una venta de corbatas de alta calidad en el campus de CIS (C/Velázquez -140, Madrid) mañana jueves 30 de mayo, a partir de las 19 horas.

Los organizadores pondrán a la venta 60 corbatas genuinas de seda, con un diseño único y singular en el que se podrá leer la palabra hope, que quiere decir esperanza en inglés. Cada unidad se venderá a un precio de 100 euros. Toda la recaudación irá destinada al proyecto Camino de Santiago, el cual reúne a 10 estudiantes españoles amparados por la Fundación International Studies y a 10 adolescentes en condiciones desfavorables elegidos por la alcaldía de Miami, Florida, para que lleven a cabo juntos el icónico recorrido del Camino.

Los estudiantes recorrerán del 20 al 30 de junio los pasos de los peregrinos medievales a lo largo de una de las principales rutas del Camino que les conducirán a la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia. Durante todo el viaje los participantes estarán en contacto con la riqueza histórica de España y aprenderán a apreciar valores como el trabajo en equipo, el pensamiento creativo, el lidiar con situaciones de estrés, probar nuevas estrategias y evaluar sus resultados, a la vez que forman nuevas amistades.

Pelayo Arango Lara es el único autor de citas propias u originales de España, además de coach, psicoterapeuta infantil, pedagogo y psicopedagogo. Como escritor, aborda factores que afectan a la esencia del ser humano tales como el amor, la familia, la amistad, el miedo o el dolor empleando frases cortas que dan sentido a cada uno de estos temas para aportarles otra dimensión. En sus libros, Pelayo explora la vida cotidiana, la realidad de las personas, sus luces y sus sombras, y crea un mosaico de mensajes inspiradores.

En su empeño por devolver a la sociedad lo que él ha recibido de ella, colabora asiduamente con ONGs, asociaciones y fundaciones, para las que realiza siempre una edición especial de cada uno de sus libros, los cuales dona íntegramente a dichas organizaciones. En el caso de esta iniciativa conjunta, Pelayo ha creado el diseño exclusivo de la corbata Hope, una edición limitada de The Seëlk que se podrá adquirir juntamente con su libro Un Viaje De Ida y Vuelta. Los beneficios íntegros irán destinados a la Fundación International Studies.

The Seëlk es una marca fundada en el 2005 especializada en corbatas de alta calidad, que produce las 60 corbatas que se venderán para recaudar los fondos. Las piezas, que van cosidas, están hechas en auténtica seda grenadine, un tejido que hoy en día se elabora únicamente en dos sederías ya centenarias, en la localidad italiana de Como.

La Fundación International Studies es una institución sin ánimo de lucro, fundada en 2007 por CIS, institución de referencia para impartir enseñanzas del sistema educativo norteamericano en España. El objetivo de la Fundación International Studies complementar la labor de CIS, promoviendo iniciativas, e implementando proyectos y actividades que beneficien a la sociedad en general, y fomentando la participación de los estudiantes en actividades benéficas, culturales y sociales.

Pelayo Arango considera que es fundamental "devolver a la sociedad el 200%" de lo que él ha recibido, y ha comentado con entusiasmo sobre el programa: "esperamos que sigáis caminando junto a nosotros en esta maravillosa travesía que es la vida. Y que juntos podamos cumplir los sueños de aquellos que más lo necesitan. ¿Os atrevéis a soñar conjuntamente?"