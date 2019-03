"La igualdad es la premisa en Deloitte Legal, el 54% de las gerentes son mujeres"

Maite Martínez Bilbao

Sharon Izaguirre, socia de Deloitte Legal y responsable en la firma del área de Corporate de M&A, ha sido reconocida como una de las 50 mujeres líderes del sector legal en España y Portugal por la revista Iberian Lawyers, en la iniciativa Inspira Law Top 50 Women List, un premio que destaca a las mujeres que sobresalen en sus carreras dentro del mundo jurídico y que, además, sirven de inspiración. Y no es para menos, Izaguirre es licenciada en Derecho y diplomada en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto, Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresas (IE), y Solicitor of England&Wales por el College of Law Británico. La polifacética abogada nos explica como ha sido su camino para llegar a esta posición profesional, en una actividad con mayoría de hombres.

¿Qué supone recibir este reconocimiento dentro del sector y, en concreto, en el área en el que desarrollas tu actividad?

El reconocimiento se dirige a las 50 mujeres top entre España y Portugal, que destacan por su experiencia o habilidades técnicas, conocimiento de sector, desarrollo de negocio y habilidades mentoras. Sobre la base de que Inspiral Law es un reconocimiento inspiracional para nuevas generaciones de abogadas, supone un refrendo de marca del despacho al que pertenezco por haber confiado en mí, y al mismo tiempo, la consciencia de que son ya más de veinte años de profesión, con la misma o mayor ilusión del principio y la satisfacción de las cosas bien hechas.

¿Qué puesto y función desempeñas actualmente en Deloitte Legal?

Soy la socia que lidera la práctica del Corporate M&A en Deloitte Legal, que abarca todas las especialidades del Derecho Mercantil, desde hace cuatro años, lo que equivale a dirigir un equipo especializado de carácter nacional, integrado por 65 abogados, de los cuales 10 somos socios.

¿Es habitual encontrar a mujeres en este tipo de cargos en el sector?

Si dijera que en el sector es del todo habitual, no estaría siendo acorde con la realidad. No obstante, se está avanzando mucho en poco tiempo. Al menos es lo que yo percibo y vivo en el entorno en el que me muevo en Deloitte Legal. Y los datos así lo demuestran, ya que el 54 por ciento de nuestras gerentes son mujeres y en el despacho, cerca del 20 por ciento somos socias. En Deloitte Legal la igualdad es la premisa de partida y el número de mujeres en la capa directiva es cada vez mayor.

¿Opinas que impera la igualdad en una profesión liderada en su mayoría por hombres?

Percibo un cambio de tendencia en la sociedad y en el sector, dónde este tema es cada vez más cuestionado y está en la mesa, tanto de organismos de gobierno y legislativos como de las empresas. La razón de que sea una profesión liderada en su mayoría por hombres, a mi entender, está muy influenciada por el entorno social de España en los últimos 40 años. En Deloitte Legal llevamos mucho tiempo haciendo seguimiento de todos los parámetros objetivos que nos permiten tener una visión global de lo que está pasando en el despacho y que, a su vez, nos dan la clave de donde tenemos que actuar en cada momento.

¿Existe un plan específico dentro de Deloitte Legal?

Sí, creemos firmemente en que debemos dar el espacio necesario a todos nuestros profesionales para que se desarrollen personal y profesionalmente. Todo ello sin olvidar que trabajamos en una profesión exigente, en la que a veces es complicado conciliar los intereses del cliente, del despacho y de la persona. Además de contar con un Plan de igualdad, trabajamos en un despacho en el que tenemos una cultura de trabajo flexible, dónde la meritocracia es el pilar de todos nuestros procesos y decisiones. Tenemos además dos grupos de trabajo permanentes, uno enfocado a proponer y hacer seguimiento de iniciativas de flexibilidad, y otro, relacionado con la iniciativa Women in Leadership, que propone y hace seguimiento de acciones específicas destinadas a promover una cultura de diversidad y a ayudar a nuestras profesionales a dar los mejor de sí mismas en su carrera profesional. Yo trabajo activamente en ambos grupos.

¿Cuál crees que es el secreto de tu éxito profesional?

En mi opinión no hay secreto que valga. Es cuestión de no distinguir, de apostar por el talento en igualdad de condiciones. No ponerse límites, menos a una misma, a pesar de los retos, del aspecto, tono de voz, o estatura. En resumen, de creer, trabajar con pasión, confiar y disfrutar, al mismo tiempo, del camino que se realiza.

Además de tus estudios de abogada y economista, tienes la carrera musical, ¿en qué crees que te ha ayudado en tu profesión?

Creo que me ha ayudado en muchos aspectos. En enfoque, atención, disciplina, responsabilidad, organización, divertimiento. Y, desde luego, me ha aportado un buen sentido del ritmo. Quien me iba a decir a mí que algún día podría integrar mis dos pasiones, la música y el derecho, en una sola, con la iniciativa Rock & Law y, sobre todo, con la banda de rock creada en el despacho llamada The Loitte Band.

También colaboras en el ámbito formativo y educativo.

Sí, son diversas las universidades que han decidido contar conmigo para formar a las nuevas generaciones de abogados. En concreto, la Universidad Carlos III, de cuyo Consejo Académico del Máster de Asesoría Jurídica formo parte, así como la universidad en la que me formé, la Universidad de Deusto. La labor docente forma parte de la educación de todo buen abogado y es un honor para mí poder contribuir a esta labor.

En cuánto al Corporate M&A Legal, ¿qué evolución y crecimiento presenta en el mercado y en qué sectores es más habitual?

El termómetro del sector M&A Legal en general es y sigue siendo saludable. Nuestra especialidad sigue un ritmo acompasado al movimiento del mercado, con crecimientos a doble dígito en los últimos años. El conocimiento y enfoque sectorial en el que trabajamos tiene mucho que ver en ello. La diversificación de sectores con empuje es amplia: desde las infraestructuras, donde se prevén operaciones de valor, el sector de la energía, el farmacéutico, Private Equity (capital de inversión), hostelería y turismo, y manufacturing, en particular en la zona norte de la Península. Los síntomas de desaceleración que se empiezan a escuchar aún no se perciben en el mercado, aunque tarde o temprano acabarán llegando. Por ello, conviene estar preparados adecuadamente.

¿Qué consejo darías a las mujeres que quieren trabajar en este sector?

Que cuiden y mantengan la confianza, con inquietud sana, que disfruten y se apasionen con su trabajo y, sobre todo, que se enfrenten a los retos día a día, sin ponerse barreras antes de que aparezcan.