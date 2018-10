"Los empleados son muy activos y logran que los clientes se sensibilicen e identifiquen con las acciones"

Xavier Gil Pecharromán Madrid

Kiabi es una cadena francesa de tiendas de moda. Tanto a nivel nacional como internacional esta empresa desarrolla importantes actividades de responsabilidad social corporativa. Para conocer un poco en profundidad esta política de apoyo a las personas más vulnerables y las actividades desarrolladas hablamos con Rosa Granda, que es la reponsable de Marca Social y RSC de la empresa en España.

En la actualidad, trabaja con el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (Gesap) para lleva cabo su iniciativa Octubre Rosa con el objetivo de concienciar a la sociedad y apoyar a las mujeres que luchan día a día contra el cáncer de mama. Así, por la compra de los productos señalados como Octubre Rosa, Kiabi destina un euro de cada producto a la asociación, a parte de otras actuaciones en las que se recauda dinero para la Asociación.

Esta alianza tiene como propósito compartir recursos y experiencias y tener una sola voz ante los diferentes agentes sociales y sistemas de salud.

¿Qué representa la RSC para Kiabi?

La RSC en España tiene dos áreas: la de marca social y la medioambiental. No obstante, por encima de ellas está la RSC de Francia, que no ejecuta todos los proyectos, suelen reponer dos proyectos a nivel internacional.

En este momento estamos trabajando, por ejemplo, el Octubre Rosa, que desarrolla a nivel nacional e internacional la fundación y también está el proyecto Dreams School, a través del que no solo se monta una escuela, sino toda la infraestructura de enseñanza a través de los maestros, actividades pedagógicas, etc. Existe una relación muy directa entre los diversos países para llevar a cabo estos proyectos.

¿Y en España cuáles son las actividades?

En España realizamos también nuestros propios proyectos y se realizan en dos niveles también. Por un lado, están los que se realizan a nivel nacional y, por otro, los desarrollados por cada una de las tiendas.

En el primer semestre hemos realizado una ayuda a la asociación Aspace, de parálisis cerebral, unos de los patrocinadores de la carrera de San Sebastián de los Reyes. Además, hemos puesto a la venta un producto elaborado exclusivamente para este proyecto, lo hemos puesto a la venta a nivel nacional con toda la recaudación para esta asociación. Esta es una movilización general de todos los equipos.

En este segundo semestre realizaremos el proyecto de lucha contra la violencia de género, lo realizaremos en noviembre a enero y la recaudación va a favor de la Asociación de Violencia de Género. Hay que destacar la sensibilidad que existe a nivel nacional y en nuestros equipos de tiendas. Sin ello no se podrían llevar a cabo estos proyectos y mucho menos lograr los resultados que conseguimos.

¿Qué papel desarrolla la Fundación?

La Fundación desarrolla el papel de un paraguas bajo el cual se encuentran la marca social y la medioambiental. Realiza una labor de coordinación con otros países para compartir proyectos, aunque luego cada país realiza sus propios proyectos de forma independiente. Lo que es destacable es lo mucho que se comparte a nivel aportando ideas que se puedan realizar en otros países y recogiendo las que nos brindan para realizarlas en España.

¿Cómo se involucran los empleados?

Lo hacen directamente, con mucha empatía y sensibilidad. Además, en los proyectos a nivel nacional, los productos que se venden en todas las tiendas son complementados con actividades desarrolladas en cada tienda. Así, pueden invitar a niños a la tienda y, por ejemplo, les regalan globos de color rosa. Se involucran mucho, muchísimo.

Los empleados son muy activos y logran que los clientes se sensibilicen y se sientan identificados con la acción social planteada. Sin esta sensibilidad, no se podrían llevar a cabo ni obtener los resultados que se alcanzan.

En Octubre Rosa, por segundo año consecutivo, estamos trabajando con Gepac, que es una institución que trabaja directamente con pacientes. Así, esta ONG ha preparado diferentes actividades dentro de Kiabi a nivel nacional, ya sea una actividad de yoga, una charla de autoestima, de maquillaje o cómo se pueden poner los turbantes en la cabeza.

Además, a lo largo del mes de octubre se celebran un total de siete conciertos de música, que realiza Lys Pardo, en siete tiendas distintas. Esto supone una movilización total del equipo en torno a este evento. Esto quiere decir que los proyectos que plantea marca social y se presentan a las tiendas, éstas las viven. Si no fuese así, si no se aplicase este sentimiento y esta sensibilidad, no se podrían llevar a cabo ni obtener los resultados que se alcanzan.

El pasado 9 de septiembre Kiabi ha compartido con mujeres con cáncer un rato para hablar de consejos de belleza. Nuestro objetivo era mejorar nuestra colección para que sea aún más femenina y confortable. Al mismo tiempo queríamos entender mejor los consejos que podemos aportar a nuestros clientes para acompañarles mejor en su elección de sujetador.

El año pasado, tuvimos una experiencia muy destacable para cerrar el Octubre Rosa, preparamos un desfile benéfico que tuvo lugar el 31 de octubre, en Rivas (Madrid).

Allí, los empleados de esta tienda y sus familiares, el equipo de Gepac, el grupo de la central de la firma, algunos pacientes de la asociación y Lys Pardo desfilaron para seguir reuniendo fondos para el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y para mostrar al público las diferentes prendas de ropa solidaria de la marca.

¿Por qué el concepto de marca social?

Éste es uno de nuestros ejes y forma parte de la estrategia de desarrollo de la empresa. Desarrollamos acciones con un lado humano y esperamos que se conviertan en un valor añadido para nuestros clientes. Tratamos de que al pensar en Kiabi les venga a la cabeza esa sensibilidad que comento. Estas actuaciones nos dan un resultado.

¿Estas actuaciones pesan para quienes buscan trabajo en Kiabi?

Esta empresa aparece siempre en el ranking de las empresas más deseadas para trabajar en ella por su happye cultura.

El secreto está en que Kiabi escucha a sus empleados. Conoce cuáles son las expectativas de cada uno de nosotros. El concepto está en que en la empresa se habla de personas, de personas que se sienten bien en el trabajo, que disfrutan. Cada uno de nosotros plantea su propio desarrollo. Somos autónomos.

Es una empresa totalmente plana. Es una empresa que desarrolla un esquema más horizontal que vertical, pero no se deja de lado una gran exigencia. Mejor dicho, una autoexigencia, para lograr los objetivos personales y de empresa. Se trata de una exigencia muy alta, pero el éxito de la empresa es que cada trabajador se sienta autónomo.