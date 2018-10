"Nuestra misión para mejorar la vida de las personas es movilizar a las comunidades con todo su potencial"

Xavier Gil Pecharromán Madrid

Marina Fuentes Arredonda es la directora general de la Fundación americana United Way en España. Licenciada en Bellas Artes y Producción de Cine por la Universidad de Colorado, también es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Europea de París. Es miembro de la Academia Española de Cine.

¿Qué es United Way?

United Way es la organización sin ánimo de lucro más grande en cuanto a recaudación de fondos privados, con un presupuesto de 5.200 millones de dólares anualmente, que aportan empresas y donantes particulares. Lleva dos años trabajando en España, desde 2016, en Cádiz y Getafe.

Se trata de una organización que nació en Estados Unidos hace 130 años por iniciativa de un rabino, un ministro, dos sacerdotes y un ama de casa. Pensaron, cuando observaron que la ciudad estaba creciendo, que muchos ciudadanos se encontraban solos y que era necesario acompañarles. Como en otros países desarrolla actividades en España con algunos de sus socios corporativos internacionales desde 2013.

La base de su actividad está en la búsqueda de una vida próspera, lo que incluye la educación, la estabilidad financiera y la vida saludable, pilares que permiten tanto a los individuos como a las familias alcanzar todo su potencial. Máxime en España, país que se encuentra a la cabeza en las cifras de abandono escolar.

¿Cuál es la misión de esta organización?

Nuestra misión para mejorar la vida es movilizar a las comunidades con todo su potencial -organizaciones públicas y privadas, empresas y otras entidades especializadas- alrededor del mundo, actuando localmente. Nuestra fórmula es sumar, conectar y multiplicar. Nuestro modelo de trabajo busca involucrar a todos los miembros de una comunidad, por ello las empresas juegan un papel muy importante.

Queremos convertirnos en un agente de cambio para el éxito educativo en España, desarrollando proyectos con gran impacto en las comunidades, promoviendo el voluntariado y empoderando a los jóvenes para que actúen sobre su futuro".

¿En qué se centra la actividad de United Way en España?

Debido al crecimiento y expansión de las grandes empresas americanas en las últimas décadas, United Way comenzó a instalarse en otros países por sus demandas. Hay que tener en cuenta que el impacto que busca United Way es local y a pesar de ser un modelo de allí, los patronatos de cada delegación -1.800 repartidas en más de 40 países- y sus empleados son locales. United Way cree que es la gente local la que puede involucrar a su comunidad y sabe mejor en qué problemas hay que incidir.

¿Cuáles son las experiencias que se realizan en España?

En estos dos años hemos colaborado en la mejora la vida de cerca de 1.300 niños, jóvenes y adultos, hemos movilizado a 163 voluntarios, que han desarrollado 2.655 horas de voluntariado, y ha donado casi 100 equipos informáticos.

Los voluntarios de John Deere y del Instituto Menéndez Pelayo trabajan ahora con alumnos de 3º y 4º de la ESO para motivarles a que no abandonen los estudios y se centren en la formación profesional. También estamos trabajando con los voluntarios de Lilly y el Secretariado Gitano. En estos trabajos, las ONG tienen una gran importancia. Son decisivos. Nosotros actuamos como cohesionadores sociales para lograr el mayor impacto posible. También, trabajamos con la Fundación Exit y Generation con Mckinsey para que quienes dejan el bachillerato, pasen a formación profesional. Estamos desarrollando un nuevo camino para formar y capacitar a personas para que puedan integrarse rápidamente en el mundo laboral.

Estamos enfocándonos en industrias con alto potencial de crecimiento alrededor del mundo. Para 2020, habremos formado a más de 1 millón de jóvenes sin empleo en cinco países, que se colocarán directamente en los puestos de trabajo para los que fueron formados. Globalmente, nuestra ambición es aún mayor.

¿Cuál es el método de trabajo?

En España, United Way es un fundación sin ánimo de lucro que organiza y coordina los esfuerzos de empresas, entidades, instituciones y particulares para llevar a cabo proyectos sociales que mejoran la vida de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Entre sus socios españoles figuran compañías como Lilly, John Deere, Lenovo, Airbus, Everis o la Fundación Telefónica. Los empleados de las empresas son los que dicen lo que quieren hacer por su comunidad.