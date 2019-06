Rosa María Aguilar: "Tenemos que ser proactivos y adaptar la docencia a la realidad del nuevo alumnado"

Carmen García Madrid

La catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar, es la nueva rectora de la Universidad de La Laguna, tras imponerse a Gloria Rojas, en unos comicios en los que participaron menos personas que en la primera ronda. Ha obtenido más del 63 por ciento de los votos y ha ganado con holgura en todos los sectores.

¿Cuál fue el principal motivo que le llevó a presentarse como una de las candidatas a liderar el Rectorado de la universidad?

Entre ellas, creo que la razón más importante para dar este paso es mi sensación de que es posible realizar una gestión mejor en mi Universidad, una gestión que haga que los tres pilares que constituyen la universidad (PAS, Alumnado y PDI) se sientan orgullosos y protagonistas en la Universidad de La Laguna (ULL). Ese debe ser el punto de partida para construir la universidad del futuro. A nivel personal, me decidí porque es una forma de devolver parte de todo lo que la Universidad de La Laguna me ha aportado estos años. En ese sentido, creo que me encuentro con toda la energía y la ilusión para afrontar este reto. Por supuesto, para dar el paso es importante contar con apoyo, porque entiendo que la transformación de la ULL solo es posible si se cuenta con un equipo brillante y con talento. Por ello, mi decisión fue más fácil al saberme rodeada de buena gente, que me animó a liderar este proyecto y trabajará a mi lado para hacerlo posible.

¿Cuál es la situación en la que se encuentra la Universidad con su llegada al Rectorado?

Quiero ser prudente al responder a esta pregunta. Es evidente que en estos años ha habido algunos aspectos en la gestión de la ULL que no nos gustan. Pero, sobre todo, lo que creemos es que hay una cierta parálisis institucional en cuanto a la búsqueda de nuevas soluciones para los problemas que tiene planteada la universidad española en estos momentos. Por ejemplo: ¿tenemos planificada las necesidades docentes para el próximo curso? Sí. ¿Tenemos planificada las necesidades a medio plazo? Claramente, no. Es este tipo de situaciones el que tenemos que solucionar.

¿Qué tiene pensado cambiar en los 100 primeros días de mandato?

Una vez conformada la estructura definitiva del equipo, nuestra labor estará centrada en analizar con detalle el estado de nuestra universidad con vistas a establecer prioridades en nuestras políticas de gobierno. De forma concreta, queremos iniciar acciones de mejora en cuanto a la organización académica de la docencia. Vamos a iniciar las mejoras en algunos servicios y procesos para agilizar la gestión de los más importantes para el funcionamiento de la universidad. Queremos también comenzar la implantación de un sistema de escucha activa en nuestra universidad, tal y como proponíamos en nuestro programa. En relación con esto nos hemos comprometido a atender, en la medida de lo posible, las propuestas de acción recibidas durante la campaña por parte de la comunidad universitaria.

¿Cómo tiene pensado hacer a la Universidad más atractiva para atraer estudiantes?

Tenemos que ser proactivos y adaptar la docencia a la realidad del nuevo alumnado. Tenemos que dejar atrás un modelo de aprendizaje basado en la mera acumulación de conocimientos y fomentar instrumentos de enseñanza, aprendizaje y evaluación que aseguren el éxito del alumnado en el mundo, no del futuro, sino del presente. Tenemos que poner en marcha dobles grados y potenciar de forma notable la docencia en otros idiomas, fundamentalmente en inglés.

¿Qué medidas principales tiene pensado implantar en relación a estudiantes, PDI y PAS?

Además de implantar un sistema efectivo de escucha activa, en cuanto a los estudiantes vamos a poner en marcha el Consejo de Estudiantes y vamos a consensuar el nombramiento del Defensor del Estudiante. En el profesorado, como señalaba antes, vamos a planificar las necesidades de contratación a medio plazo. Y en el personal de administración y servicios, vamos escucharlos y negociar una nueva relación de puestos de trabajo.

Todavía existe una gran desigualdad en torno a las áreas STEM, ¿tiene pensado tomar alguna medida para equiparar esta brecha de género?

Soy un ejemplo vivo de lo que me pregunta. Las ingenieras somos todavía rara avis y las catedráticas en Ingeniería mucho más. Hay todavía muchos moldes mentales que romper y pretendo impulsar todas las medidas posibles de difusión de las ciencias y las tecnologías entre las chicas. Y lo tenemos que hacer en los niveles primario y secundario de la educación, antes de que se incorporen a la universidad, porque si no lo hacemos ahí, sencillamente no se incorporarán.

Se trataba de las primeras elecciones a las que optaban tres mujeres al rectorado y cada vez hay más rectoras, ¿estamos ante un cambio que apuesta por la igualdad de género en las universidades?

Aunque parezca un tópico, la realidad es que las universidades siempre han cumplido un papel de punta de lanza de la sociedad y son instrumentos de transformación y mejora del mundo que las rodea. En este caso, es una realidad que las universidades están siendo de las instituciones en las que las mujeres van asumiendo de forma natural mayor protagonismo en las tareas de dirección. Pero la Universidad de La Laguna fue ejemplo, de verdad, en este sentido, cuando eligió a Marisa Tejedor rectora casi 30 años atrás. En ese momento sí que fue punta de lanza.