Isabel Celaá entrega los Premios eTwinning 2019 a 32 profesores de toda España

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, ha hecho entrega de los Premios eTwinning 2019 a 32 profesores responsables de los 12 proyectos galardonados en esta edición. Al acto, que ha tenido lugar en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), han acudido los 32 docentes de esos proyectos, cuyo trabajo también se reconoce, y ha contado con la presencia del secretario de Estado de Educación y FP en funciones, Alejandro Tiana.

Isabel Celaá ha felicitado a los profesores premiados por su entrega y su voluntad de "seguir aprendiendo y buscando nuevos métodos y soluciones". "Habéis demostrado que es posible hacer de la escuela un lugar abierto al mundo, en el que el intercambio de experiencias, la colaboración y el aprendizaje compartido definen nuevas formas de enseñar y aprender, de evaluar y de vivir la educación", ha añadido la ministra en funciones.

eTwinning es la acción de la Comisión Europea que dinamiza la comunidad de centros escolares no universitarios más grande de Europa. Tiene el objetivo de facilitar el contacto y el trabajo colaborativo entre docentes y alumnado europeo con la ayuda de las tecnologías, además de facilitar recursos y opciones de desarrollo profesional para el profesorado.

Actualmente, en España, hay más de 55.000 docentes registrados en esta plataforma, procedentes de más de 13.600 centros educativos, y durante este curso escolar se han iniciado más de 4.500 proyectos eTwinning.

Por categorías, los proyectos y docentes premiados han sido:

- Proyectos con alumnado de 0 a 6 años:

- All different, all the same

- Gema Sánchez García, CEIP Serrano Clavero, Comunidad Valenciana.

- Comba Gallinas Rodríguez, CEIP Serrano Clavero, Comunidad Valenciana.

- Esther González Guerrero, CEIP Abencerrajes, Andalucía.

- María Angustias Molina González, CEIP Abencerrajes, Andalucía.

- Let´s experience and learn

- María Ascensión Jiménez Lizán, CEIP Diego Velázquez, Castilla-La Mancha.

- Gloria García Ruano, CEIP Patacona, Comunidad Valenciana.

- Proyectos con alumnado de 7 a 11 años:

- Monumental Europe

- Fina Vendrell, Col·legi Sant Josep, Cataluña.

- Little vets without borders

- Iolanda Moya Serra, La Benaula, Cataluña.

- Marta Teruel Cardona, La Benaula, Cataluña.

- Kids´ games in the past and now

- Juan Enrique Benlliure Ortega, CRA Llocnou-Rotglà, Comunidad Valenciana.

- Elena Penalba Martínez, CRA Llocnou-Rotglà, Comunidad Valenciana.

- Proyectos con alumnado de 12 a 15 años:

- Tras la huella de Safo

- Rogelio Martínez del Oro, IES Melchor de Macanaz, Castilla-La Mancha.

- Inmaculada Medina Lapeña, IES Sureda i Blanes, Baleares.

- Lorena Lorente, IES Vicente Medina, Murcia.

- Cultural Heritage Trivia

- Ana Isabel García Espina, IES David Vázquez Martínez, Asturias.

- Descubriendo el Mundo

- María de los Ángeles Almazán Mínguez, IES Profesor Domínguez Ortiz, Castilla-La Mancha.

- Proyectos con alumnado de más de 15 años:

- TransMission for the Global Goals

- Carmen Mellado Álvarez, IES Albert Einstein, Andalucía.

- Dolores Rodríguez Estacio, IES Albert Einstein, Andalucía.

- Yolanda Jara Aroca, IES Albert Einstein, Andalucía.

- Jesús Hernández del Valle, IES Jacaranda, Andalucía.

- PS: join our cultural pledge

- Olga Paniagua Garrido, IES Príncipe Felipe, Madrid.

- Javier Sánchez-Ballesteros Vega, IES Príncipe Felipe, Madrid.

- Stayin´alive-First Aid for Everyone

- Alicia Sánchez Ortiz, CIPFP Ciudad del Aprendiz, Comunidad Valenciana.

- Carmen María Suárez Algar, CIPFP Ciudad del Aprendiz, Comunidad Valenciana.

- María Mercedes Martínez Garriga, CIPFP Ciudad del Aprendiz, Comunidad Valenciana.

- Proyectos realizados por equipos multidisciplinares de centro:

- Traditional clapping games as a cultural bridge, CEIP Virgen de Barbaño, Extremadura

- María Trinidad Pérez García

- Francisco Barroso Carretero

- Esther Labadiño González

- Luis Eduardo Moreno Montero

- Juana Ciudad Sánchez

- José Ramón Lozano

- Juan Antonio Rincón Carballo