Consejos para estudiar inglés este verano

Verano, descanso, tiempo libre y ¿ahora qué? Muchos aprovechan estos meses vacacionales para seguir estudiando y mejorar su inglés de forma más original. El inglés es el talón de Aquiles para los españoles y es que en España cada vez se habla peor inglés.Según la última edición presentada por EP English Proficiency Index, España - tras unos años de mejora - vuelve a descender su nivel.

Ante esta situación, Trinity College London propone metodologías innovadoras para mejorar el aprendizaje del inglés y que sea entretenido y divertido. «En España, la enseñanza del inglés suele estar enfocada a un conjunto de reglas gramaticales, se aprende la estructura del idioma, de ahí que su aprendizaje se haga denso y aburrido», comenta Carlos Bautista, Senior Consultant Institutional Relations and Teacher Support de Trinity College LondonApproved Service Provider (Spain & Portugal).

Según Trinity College London, el lenguaje no solo se debe estudiar, no hay que tratarlo como una asignatura más, ya que hablar un idioma es más una habilidad que un conocimiento. No se trata simplemente de estudiar sino de aprender de forma proactiva y diferente. Bautista explica que cualquier idioma hay que practicarlo y entrenar como se hace con cualquier deporte: si quieres jugar bien hay que entrenar. "Si quieres hablar bien debes practicar, oír, leer, hablar, todo desde los sentidos y de manera activa e interactiva", matiza.

Consejos para estudiar inglés en verano

1. Planifica los objetivos.

Antes de empezar a aprender, hay que tener claro cuál es el objetivo. Conocer el nivel de inglés y marcar unas pautas objetivas. Actualmente, el inglés es el principal idioma usado en internet y se utiliza casi en cualquier situación tanto profesional como educativa.

2. Practica todos los días.

Cuanto más lo practiques, mejor. Es muy recomendable leer, ya sea libros, cómics o noticias por internet, y si tienes dudas ten un diccionario cerca para poder resolverlas. También es aconsejable escuchar música y ver las series en versión original. Practicar así el listening es lo más eficaz. Si optas por la escuela de verano, puedes escoger algún curso que combine los certificados ISE y GESE, o los premios Trinity STARS. Para poder experimentar más, los que les gusta el rock & pop pueden descargarse la galardonada aplicación de Trinity: PLAY TRINITY ROCK & POP APP; o también pueden visitar Trinityrock.comespecialmente su Practice Roompara seguir aprendiendo por medio de canciones, presentaciones de músicos, etc. Para los más pequeños de 3 a 6 años tienen estos recursos en línea.

3. Hazlo divertido.

Tenemos la falsa idea que estudiar inglés es aburrido porque solo se piensa en gramática y libros interminables, pero no es la realidad objetiva. Al contrario, aprender inglés a través de otros métodos que integran habilidades como el teatro, la música y la interpretación no solo es más divertido sino, por su propia naturaleza, mucho más eficiente a largo plazo.

4. Escuelas o campamentos de verano.

Además de disfrutar de actividades entretenidas y diferentes también hay campamentos enfocados a mejorar el inglés. Además de las clases, también puedes unirte a reuniones o intercambios en los que se practica, sobre todo, la conversación con personas nativas, dentro de un ambiente de inmersión lingüística.

5. Pasa unas vacaciones en un país de habla inglesa.

Otra buena opción, y más en verano, es hacer una escapada a algún país angloparlante y practicar directamente. Suele ser una experiencia única y muy enriquecedora. Además, puedes aprovechar para obtener tu certificación de inglés en alguno de los muchos centros educativos que ofrecen cursos de verano en el Reino Unido o en Irlanda y rematar el curso con alguna de las certificaciones actuales.