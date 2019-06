La Fundación Balaguer-Gonel Hermanos destina 15.000 euros a una nueva convocatoria de ayudas de matrícula de posgrado en la UJI

Ecoaula.es Castelló de la Plana

La Fundación Balaguer-Gonel Hermanos ha convocado, dentro del marco del convenio firmado con la UJI, las ayudas para estudiantado matriculado en cursos de posgrado (másteres oficiales, másteres propios, cursos de especialización y cursos de experto/a) en la Universitat Jaume I para el curso 2018-2019. La Fundación ha destinado el importe de 15.000 euros para las ayudas que se dedicarán a cubrir total o parcialmente el importe de la matrícula de la persona beneficiaria con una cantidad máxima por ayuda de 1.000 euros.

Las solicitudes se pueden presentar en la sede de la Fundación General de la Universitat Jaume I (edificio Ágora, n.º 16), de 9 a 14 h, de forma personal o por correo certificado. El plazo finaliza el 28 de junio de 2019.

Las personas que pueden optar a la beca tienen que ser naturales o residentes de la provincia de Castelló. Dentro de este requisito se incluye el hecho de tener una titulación universitaria en la fecha de inicio del curso 2018/2019. Así, no pueden optar las personas que hayan acabado un máster y quieran hacer otro diferente, así como las personas que no hayan aprobado el máster o no se hayan presentado a las pruebas de evaluación.

Los criterios de adjudicación se basarán en la nota media del expediente académico de los estudios de grado y titulaciones LRU de primero y segundo ciclo. En caso de haber cursado estudios en un sistema educativo extranjero, el solicitante tiene que solicitar la equivalencia de la nota media en la ANECA. También se tendrá en cuenta la finalización de los estudios y se podría plantear, si procede, una entrevista personal.

Hay que añadir que esta beca es incompatible con la percepción otras becas por el mismo concepto, sea un organismo público o privado quién concede la beca, y tendrá que optar, en su caso, por una de las becas o bien renunciar en el momento que sea conocedor de la concesión de otra beca.