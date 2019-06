La Universidad de Salamanca inviste doctor honoris causa a Roberto Romero, padre de la Obstetricia actual

La Universidad de Salamanca ha investido en la mañana de hoy como nuevo doctor honoris causa a Roberto Romero, padre de la Obstetricia actual y referente mundial, que se viene a sumar a la nómina de venezolanos ilustres vinculados al Estudio salmantino como el también doctor en Medicina, psiquiatra y escritor Herrera Luque y el poeta y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana Rafael Cadenas.

Propuesto por el Departamento de Ciencias Biomédicas y del Diagnostico (Área de Obstetricia y Ginecología) y apoyado por la Facultad de Medicina, Romero se une al Claustro de Doctores salmantino debido a su "impresionante capacidad para contribuir y aportar propuestas fundamentales para la prevención del parto prematuro y la parálisis cerebral en bebes", según indicó en su discurso el rector Ricardo Rivero, quien resaltó su "impresionante producción investigadora y su fuerza de convicción".

"Está usted" –subrayó Rivero- "a la cabeza de este grupo de fantásticos profesionales. Celebramos hoy el reconocimiento de lo mejor, de la excelencia humana. El ser humano cuidando a las futuras generaciones, generando conocimiento, saber, para garantizar la salud en el momento del nacimiento, al principio de todo para la persona, para quien llega al mundo y para quienes le reciben con la mayor de las ilusiones, con la misma alegría y agradecimiento por un don, el del porvenir, que usted nos aporta en forma sublime".

Principales contribuciones científicas

Por su parte, Ángel García Sánchez, director del Departamento de Ciencias Biomedicas y del Diagnóstico y padrino del nuevo doctor, resaltó en su "laudatio" las principales contribuciones científicas por las cuales el Dr. Romero es reconocido mundialmente, entre las que destacan el desarrollo de diagnóstico y modalidades de tratamiento para embarazos ectópicos, aquel que se implanta fuera de la cavidad endometrial y considerado como la primera causa de muerte materna en el primer trimestre de la gestación. Además, destacan sus trabajos sobre el parto prematuro, principal causa de morbilidad y mortalidad infantil en el mundo con 15 millones de niños nacidos por año, frente al que ha desarrollado métodos que permiten la detección rápida de inflamación e infección intra-amniótica, así como su tratamiento.

Destacado en 2018 por la revista "Nature" como uno de los investigadores más prolíficos del mundo, el obstetra venezolano, afincado en Estados Unidos, ha sido reconocido como uno de los pioneros del diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas mediante el uso de ultrasonido, siendo el primero en utilizar este método para el diagnóstico de anomalías en sistemas de órganos múltiples.

En su discurso de ingreso como nuevo doctor honoris causa, Roberto Romero, consideró este título como un "honor y un compromiso de dimensiones inigualables" al venir de la Universidad de Salamanca, "la más antigua de todo Iberoamérica conocida tanto por su compromiso como por la libertad del pensamiento, excelencia académica, y cuna de líderes y pensadores".

Romero consideró que este doctorado no sólo es un reconocimiento a su persona, sino también a la importancia de la reproducción humana en el siglo XXI. "La característica esencial que distingue la materia viva de los objetos inanimados es la capacidad de reproducción. Este doctorado honoris causa es implícitamente un reconocimiento a las disciplinas que velan por la reproducción humana y en particular al cuidado de la mujer embarazada", explicó en su intervención en el Paraninfo.

Romero, referente mundial

Para el profesor del Area de Obstetricia y Ginecología, Ángel García Sánchez, el doctor Roberto Romero es el padre de la Obstetricia actual y referente mundial. Así lo demuestran las diferentes distinciones de las que ha sido objeto entre las que se encuentran la Medalla de Oro Ian Donald, otorgada por la Sociedad Internacional de Obstetricia y Ginecología (SIOG) en Estocolmo (Suecia), por sus contribuciones científicas pioneras en el campo de ultrasonido en Obstetricia y Ginecología; el premio Erich Saling, concedido por la Asociación Mundial de Medicina Perinatal (WAPM) en Osaka (Japón); el premio Maternite, otorgado por la Asociación Europea de Medicina Perinatal (EAPM) en Paris (Francia); y el premio como científico distinguido de la Sociedad de Investigación Reproductiva (SRI) en Montreal (Canadá).

En la actualidad, Romero es el editor en jefe del área de Obstetricia de la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology, publicación más antigua en esta disciplina y que posee el mayor índice de impacto de publicaciones originales en estas área. Además, forma parte del comité editorial de varias revistas médicas, como Journal of Perinatal Medicine, Journal of Maternal, Fetal, and Neonatal Medicine, Reproductive Science y Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

Ha publicado más de mil estudios científicos (N=1142) en las más prestigiosas revistas médicas internacionales y es ampliamente reconocido por sus grandes contribuciones en el área de medicina materno-fetal. En la actualidad, su índice H es 154 y sus trabajos han sido citados 108.059 veces (Google Scholar).