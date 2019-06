La UIMP inviste Doctora Honoris Causa a la Premio Nobel de Física Donna Strickland

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander ha celebrado hoy el acto académico de investidura como Doctora Honoris Causa de la Premio Nobel de Física Donna Strickland, cuya laudatio ha sido impartido por el catedrático de la Universidad de Cantabria (UC) José Miguel López-Higuera.

Donna Strickland se ha mostrado "muy honrada" por haber recibido este reconocimiento, ha recordado su trayectoria desde que era estudiante y ha aconsejado a los estudiantes "no tener miedo de asumir retos y que se apoyen en sus amigos para que les ayuden a tomar decisiones".

"Siempre habrá una persona extraña tratando de derribarte. El truco está en ignorar a esos pocos y confiar en todos los demás. Lo más importante es recordar que nunca sabes dónde te lleva la vida, por lo que simplemente hay que intentar y disfrutar del viaje", ha considerado la Premio Nobel.

La profesora Strickland ha sido distinguida "por contribuir al progreso del conocimiento y de la humanidad" y es que, tal y como ha destacado López Higuera, "se trata de una de las más reconocidas autoridades científicas en las Ciencias y Tecnologías de la Luz del mundo" y "una referencia excepcional para las nuevas generaciones de jóvenes del mundo".

"Donna Strickland no solo escribió y publicó su artículo mítico In Optics Communications y elaboró su tesis doctoral Development of an ultra-bright laser and an application to multi-photon ionization, sino que posibilitó el desarrollo de láseres ultra-intensos y fueron ambos reconocidos con el Premio Nobel de Física en 2018 por la Academia Sueca por su método de generar pulsos ópticos ultra cortos de alta intensidad", ha subrayado el profesor quien ha apuntado que es la tercera mujer en la Historia en recibir este premio.

En el acto de investidura también ha estado presente la rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, María Luz Morán Calvo-Sotelo, quien se ha referido a Strickland como "un ejemplo". "Es un honor haber entregado el Doctor Honoris Causa a Strickland Es el máximo premio académico de las universidades españolas que se puede entregar a un investigador", ha explicado.

Además, han asistido a la celebración otras autoridades como el secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Pablo Acosta; y el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos.

Precisamente, Donna Strickland ha participado esta semana en el curso que ha organizado la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, titulado IV International School on Light Sciences and Technologies. Core: Light in Sources, Health and Medicine.

En la actualidad, la profesora centra sus investigaciones en contribuir a lograr nuevos hitos en el campo de los láseres intensos y ultrarrápidos en lo concerniente a las interacciones con la materia de láseres intensos, en óptica no lineal y en sistemas de láseres intensos y ultrarrápidos.