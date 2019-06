Alumnado de las universidades de Castilla-La Mancha, Castelló y Girona ganan los III Premios Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del agua de la UJI

Ecoaula.es Castelló de la Plana

La Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del agua de la Universitat Jaume I de Castelló ha fallado los III Premios a los Mejores Trabajos de Final de Grado, Final de Máster y Tesis Doctoral, en una apuesta por incentivar el talento de los investigadores e investigadoras y reconocer su tarea dentro del estudio del ciclo integral del agua.

Los galardones han recaído en Sarai Díaz García de la Universidad de Castilla-La Mancha en la categoría de tesis doctoral con el título "Comprehensive approach for on-line monitoring water distribution systems via state estimation related techniques"; Rubén Moliner Heredia de la Universitat Jaume I en la categoría de máster titulado "Desarrollo de un algoritmo de control de una estación depuradora de aguas residuales"; y Bárbara Roselló Gomila de la Universitat de Girona en la categoría de grado con el trabajo "Avaluació de l'osmosi directa pel tractament d'aigües: concentració d'aigües residuals com a pretractament a la cèl·lula de dessalinització microbiana".

La tesis de Sarai Díaz ha abordado la implementación de los aperos de monitorización de los sistemas de distribución de agua (WDS) de una forma integral donde ha contemplado problemas en tiempo real que son motivo de preocupación para la industria del sector, como la calibración, la detección de fugas o la identificación topológica.

El objetivo del trabajo final de máster de Rubén Moliner ha sido crear un algoritmo de control de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que permita un mayor ahorro energético y económico que los actuales métodos de control. Para ello, ha usado técnicas de predicción de señales, así como métodos de control predictivo.

El trabajo final de grado de Bárbara Roselló ha estudiado el funcionamiento del proceso de ósmosis directa por la concentración de aguas residuales, con el fin de optimizar el tratamiento posterior con la célula de desalinización microbiana.

La entrega de los galardones tendrá lugar el jueves 4 de julio de 2019 a partir de las 11 horas en la Casa dels Caragols de Castelló de la Plana (C/ Mayor, 78) en un acto que centrará su mirada en los actuales retos de la gestión de los recursos hídricos, con la participación del catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alcalá, Carlos M. Gómez, quien explicará la necesidad de incorporar la seguridad hídrica como un objetivo de estado para dar respuesta a los desafíos crecientes de la gestión del agua.

Carlos M. Gómez es director del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá. Es Investigador asociado del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA). Ha sido profesor de la Universidad de California-Berkeley (1994 y 2000) y de la Universidad de Oxford (2013 y 2014). Es asesor de la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea y ha trabajado como experto de Naciones Unidas, el Banco Mundial y otros organismos nacionales e internacionales.

Desde el año 2000 hasta ahora ha liderado una serie de proyectos competitivos de investigación de los planes nacionales de I+D+i, del Séptimo Programa Marco de Investigación y del Programa H2020 de la Unión Europea. Tiene una amplia trayectoria de investigación en economía del desarrollo, del turismo, de los recursos naturales y el medio ambiente.