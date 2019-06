El sistema VAR/Hawk-Eye y el fútbol femenino, protagonistas del Campeonato de Europa Universitario de Fútbol 2019

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) organizará el Campeonato de Europa Universitario de Fútbol, que tendrá lugar del 19 al 28 de julio. El acto de presentación del torneo ha tenido lugar esta mañana, en la Sala de Música del Palacio de Boadilla del Monte.

El campeonato europeo contará con árbitros españoles de segunda división, que dirigirán 40 de los 60 partidos de la competición de Fútbol-11 con el sistema VAR. De esta forma, los árbitros realizarán sus prácticas con este sistema de arbitraje de cara a la implantación del VAR la próxima temporada. Será la primera competición que contará con la tecnología Hawk-Eye, recientemente escogida por la Real Federación Española de Fútbol para la próxima temporada 19-20.

A la presentación asistió Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, que explicó el funcionamiento del VAR. Aseguró la fiabilidad de esta tecnología, que se va a utilizar durante el campeonato europeo y aseguró que "un árbitro requiere, al menos, de nueve meses de formación práctica para poder utilizar el sistema VAR de arbitraje". Tal y como ha manifestado, una vez que los árbitros acumulan esta experiencia, el organismo International Board certifica a cada uno de los árbitros.

El acto ha estado presidido también por el alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda; la vicerrectora de Docencia y Aprendizaje de la Universidad Camilo José Cela, Silvia Carrascal; el director de Deportes de la Institución Educativa SEK, José Javier Hombrados; y el director de Deportes de la UCJC, José Luis Lesma.

Esta es la primera vez que esta competición, de ámbito europeo, se organiza en Madrid. La Universidad Camilo José Cela fue seleccionada, en 2017, por EUSA (European University Sports Association) para albergarla en España. En el campeonato participarán 553 futbolistas, 93 técnicos y 20 árbitros que representarán a sus países en 20 equipos masculinos en Fútbol-11 y 12 equipos femeninos en Fútbol-7.

"Es un orgullo para nuestra universidad haber sido seleccionada por EUSA para organizar este campeonato europeo", ha asegurado José Luis Lesma, director de Deportes de la UCJC. En su apuesta por el deporte, es la única universidad madrileña que ha sido designada para albergar dos competiciones deportivas de universidades de ámbito europeo -ya albergó el de tenis en 2017- siendo la primera en acoger la competición de fútbol. "La UCJC cuenta con 170 deportistas becados que forman parte del programa SEK International Sports Academy, que compaginan la faceta académica con la deportiva", ha explicado.

Según la vicerrectora de la UCJC, "el deporte moviliza emociones y sentimientos, y hace mejores personas por los valores que transmite. Tiene un papel social, pues transforma a las personas en su desarrollo personal y profesiona", ha declarado en la presentación.

El Campeonato de Europa Universitario de Fútbol cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, donde se jugará la competición de fútbol masculino, en los Campos Municipales Ángel Nieto. El campeonato femenino se desarrollará en las instalaciones del Campus de Villafranca de la UCJC.

"Es un honor para Boadilla acoger un campeonato de esta magnitud, que fomenta el intercambio cultural con equipos procedentes de 16 países distintos", ha afirmado el alcalde de Boadilla del Monte.

En su apuesta por el fútbol femenino, la UCJC acogerá en sus residencias a todas las deportistas de la competición (175) y todos los partidos de los 12 equipos.

Los 12 equipos femeninos que han llegado al campeonato europeo son University of Vienna (Austria); University of Montpellier y University Toulouse (Francia); University of Frankfurt y University of Wurzburg (Alemania); Sogn og Fjordane University College (Noruega); Siberian Federan University (Rusia); University of Basel (Suiza); Borys Grinchenko Kyiv University (Ucrania); Universidad de Lleida y Universidad Camilo José Cela, en representación de España. El equipo de Portugal aún está pendiente de confirmación.

Los 20 equipos que se han clasificado para disputar este torneo, en categoría masculina, son University of Split (Croacia); University of Jyvaskyla (Finlandia); University of Orleans (Francia); Karlsruhe Institute of Technology, University of Bochum y Universität Vechta (Alemania); University of Parma (Italia); University of Amsterdam (Holanda); Sogn og Fjordane University College (Noruega); Maria Curie – Sklodowska University y Warsaw School of Economics (Polonia); University of Minho (Portugal); Kuban State University (Rusia); University of Basel y University of St.Gallen (Suiza); Bahcesehir University (Turquía); Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University (Ucrania); Universidad de Almería y Universidad Camilo José Cela, en representación de España. El equipo de Rumanía aún está pendiente de confirmación.