La profesión con más salida laboral no se enseña en la universidad

Unos 300.000 alumnos y alumnas de toda España se han presentado a las pruebas obligatorias para acceder a la universidad, la EvAU. Sin embargo, la profesión más demandada por todo tipo de negocios no aparece en los programas de formación superior ofrecidos por las universidades. Hablamos del Trafficker Digital que, según la mayoría de estudios y como ponen de manifiesto desde el Instituto de Tráfico Online (ITO), es ya una de las profesiones con más empleabilidad a corto, medio y largo plazo, tal y como ponen de relieve desde el Instituto de Tráfico Online (ITO).

Se trata del responsable de desarrollar las campañas de anuncios en redes sociales para atraer más visitas y clientes al negocio para el que trabaja. Una figura vital para el 100 % de las empresas, con futuro y bien pagada, cuya formación se esconde lejos de las aulas universitarias debido a que la enseñanza superior y el mercado laboral transitan caminos cada vez más separados.

Algo que se explica si tenemos en cuenta que, según cifras de la OCDE, un 11 % de los titulados universitarios vive frustrado porque no encuentra opciones y las que encuentra están por debajo de su calificación. "Los días en los que miles de estudiantes se la jugaban casi todo en la "Sele" han terminado. Se juegan entrar en una carrera, pero no su futuro laboral", explican desde el ITO.

En respuesta a esta necesidad, el emprendedor madrileño Roberto Gamboa ha apostado por crear una estructura de formación técnica, práctica y altamente cualificada con la que está formando, junto a su equipo, a cientos de Traffickers Digitales. Ya han formado a más de 750 alumnos donde el 86 % trabaja con clientes reales siendo expertos en esta nueva profesión tras terminar la formación. De hecho, tienen su primer cliente real a las 6 semanas de empezar la formación.

Algo especialmente inaudito si tenemos en cuenta que, según un estudio sobre desempleo juvenil realizado por UGT un 22,6 % de menores de 30 años tarda más de dos años en conseguirlo. Al mismo tiempo, entre los graduados universitarios la desocupación puede llegar al 30 % y más del 50 % de los que lo encuentran ocupa un puesto de trabajo de menor cualificación. Algo que subrayan desde el Instituto de Tráfico Online. "Las universidades tradicionales no cumplen lo que prometen (estudia y tendrás el futuro asegurado) tras una fuerte inversión de tiempo y dinero", destaca Roberto Gamboa, director y fundador.

Él ha creado el primer Instituto de Tráfico Online donde se forma a centenares de Traffickers Digitales listos para saltar al mercado. "Las empresas necesitan clientes y son conscientes del poder de Internet. Han tomado conciencia de que las personas nos pasamos el día conectadas a las redes sociales y que el futuro de sus negocios está allí". De hecho, el número de usuarios de Internet en el mundo creció un 9'1 % en 2018 y alcanzó los 4.388 millones. Más de 3.000 millones de usuarios son personas activas en alguna red social, lo que supone un 45 % de la población mundial. El Trafficker Digital funciona como nexo entre estos dos puntos: atrayendo a los usuarios hacia los negocios con anuncios en redes sociales. Esto es lo que hace que en esta profesión digital no exista el paro y estos profesionales estén tan demandados y bien pagados.

Tal y como destacan desde este centro, las empresas están demandando este perfil capaces de dar réplica a las necesidades que surgen de la transformación digital del mercado y que la universidad no está liderando. "Existen nuevas profesiones online para las que el sistema de formación tradicional no te preparara, porque ellos no están en la batalla, no saben lo que funciona ahí fuera", valoran.

Según varios estudios, la transformación digital, la Inteligencia Artificial y los nuevos modelos de producción y consumo son el contexto en el que una generación que, pese tener a su alcance las herramientas, ve cómo el acceso al mercado laboral se hace más complejo y eterno. "Los sistemas escolares y las universidades están obsoletos, son lentos y no trabajan de manera personalizada", valoran.

Desde el ITO reivindican la existencia de nuevas profesiones online para las que el sistema de formación tradicional "desperdicia" el talento de muchos jóvenes, sin ofrecer soluciones/opciones que se ajusten al mercado y la velocidad con la que está evolucionando tecnológicamente. "Vivimos en una sociedad donde los empleos tradicionales ya no funcionan, donde las personas son infelices trabajando sin flexibilidad en oficinas y con horarios interminables", valora Gamboa.

Roberto Gamboa, a través de la formación ofrecida por el primer Instituto de Tráfico Online de habla hispana, apuesta por transformar la vida de sus alumnos, para que sean capaces de conquistar su independencia laboral y geográfica ejerciendo con la profesión que mejor se postula en el mercado: Trafficker Digital. "Queremos desmarcarnos del sistema de formación tradicional: universidad + MBA: una fórmula que ya no funciona y que ha dejado de ser garantía de éxito", apuntan.