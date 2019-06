Elena Ibáñez: "Sabemos que más del 70% del tiempo por el que nos pagan se va a robotizar"

Noelia García Madrid

Singularity Experts es una plataforma online de inteligencia artificial que ayuda a las personas a descubrir cuál es su trabajo ideal y la formación asociada. Ayuda a todas las personas (escolares, universitarios y adultos) que no saben qué estudiar o en qué trabajar, confundidos por la velocidad de la tecnología y la atomización de la educación.

Singularity Experts cuenta con un mapeo exclusivo de +3000 trabajos del futuro (100% empleabilidad garantizada) y un disruptor modelo de profiling que perfila a través de 50 dimensiones, y de manera personalizada, las capacidades únicas de cada persona, tanto técnicas como humanistas. La startup está basada en un modelo experto de conocimiento de diseño propio, desarrollado por ingenieros de inteligencia artificial. También dirige el Máster en Transformación Digital de los Negocios de la UE, es Spanish Ambassador de la W Startup Community y Advisor en diversas startups. Previamente desarrolló su carrera como Consultora de Estrategia y Transformación Digital en firmas como McKinsey, KPMG y EY (Ernst&Young).

¿En qué consiste Singularity?

Es una solución que responde al problema típico de no saber qué estudiar o no saber en qué trabajar. Nosotros lo que hemos hecho ha sido disrrumpir totalmente el modelo de orientación actual que es el mismo que cuando tú y yo tuvimos que tomar la decisión. Hoy en día está enfocado en los intereses profesionales que uno tiene y está basado en las profesiones tradicionales. En España tenemos un problema de orientación espectacular. De hecho, la UNESCO recomienda que haya un orientador por cada 250 personas aproximadamente, y en España llegamos a superar cuatro veces esto, y esto luego se nota en las aulas. Somos el país con mayor tasa de abandono de Europa, más del doble. En este sentido, una de cada diez personas no acaba la carrera que eligió, una de cada tres abandona el primer año. Esto es así porque los modelos de orientación actuales siguen siendo los mismos y todo está cambiando.

Con lo que hacemos con nuestro modelo es medir a una persona en 50 dimensiones, y justamente en la combinación de estas dimensiones, se genera un ADN único de esa persona que se le conecta con los empleos de futuro que mejor se le van a dar y lo que tiene que estudiar.

¿Cómo se consigue crear este modelo? ¿Qué herramientas utilizáis para poder medir qué aspecto del estudiante es más adecuado?

Tenemos un modelo de inteligencia artificial propietario, que hemos desarrollado desde el principio, y lo que hace es generar diferencias entre el perfil de la persona y las competencias con las capacidades que requieren estos empleos. Es decir, un empleo que tenga que ver con la realidad virtual, va a exigir siempre competencias espaciales, un empleo que tenga que ver con la ética, va a requerir un razonamiento muy alto. Cuando multiplicas esto por 50 dimensiones, es cuando empiezan a aparecer estas combinaciones que son realmente las que generan una profesión total en estos empleos de futuro, que se te van a adaptar mejor a ti que al resto. Esto está basado en una batería de pruebas de test psicológicos con total validez psicométrica que lo que hacen es compararte con la media de la población, por lo que la precisión es absoluta a la hora de recomendarte lo que se te va a dar mejor.

"En España, el 82% de los padres no sabe lo que es la programación, por lo que a veces el entorno familiar, por puro desconocimiento, desorienta más que orienta"

¿Quién tiene acceso a esta plataforma?

Esta plataforma está dirigida a todas las personas que tienen que decidir en qué estudiar o en qué trabajar. Especialmente a todos aquellos escolares que se encuentran en una situación complicada y nadie les sabe orientar adecuadamente. Es decir, en España, el 82% de los padres no sabe lo que es la programación, por lo que a veces el entorno familiar, por puro desconocimiento, desorienta más que orienta. También nos dirigimos a universitarios y a la población adulta, pero principalmente nos enfocamos en los niños que tienen que elegir su bachillerato y su carrera.

Básicamente, vuestro cliente ¿son centros educativos?

Nuestros clientes son tanto padres como colegios que quieran orientar de verdad con una seguridad de éxito en esta orientación a sus alumnos.

¿Cuánto supone para un colegio o para una familia a nivel económico poder hacer la medición de las competencias?

El coste es totalmente marginal respecto a la inversión media en educación por familia en España. Nosotros tenemos dos precios, uno que cuesta 269 euros y otro 349 euros. Realmente es marginal cuando nos damos cuenta de los abandonos universitarios que hay, de las equivocaciones que hay en la elección, de esas inversiones de los padres que hacen y que caen en saco roto.

¿Cuántos clientes o cuánto volumen de trabajo tenéis desde que empezó la plataforma?

A pesar de que acabamos de arrancar, lo cierto es que antes de sacar la web y de hacer el lanzamiento oficial, ya teníamos clientes en lista de espera y ya tenemos colegios con los que estamos llegando a un acuerdo para arrancar el año que viene. Además, también estamos negociando con dos plataformas de innovación educativa.

"Cuanto más crece la tecnología, más crecen las competencias humanas"

¿Cuáles son vuestras próximas estrategias a corto plazo?

Nuestra estrategia es crecer muy rápido llegar a todos los colegios posibles y sobretodo, seguir mejorando la experiencia de los estudiantes cuando utilizan el producto en la web.

¿Tenéis alguna previsión de estar en algún otro país en Europa? Imagino que habrá más plataformas de este tipo que midan más competencias.

Esto no existe. Este modelo de orientación es totalmente disruptivo. Lo que hay ahora mismo son test declarativos, es decir, te preguntan a ti si tú crees que a ti se te da bien algo, que te conecta con profesiones tradicionales y que además, normalmente es un modelo de negocio de afiliación, es decir, si yo te llevo a matricular a esta universidad, yo me quedo con un porcentaje. Con lo cual, realmente no están orientando, solo se basan en este ADN para entender qué características tiene una persona por encima de la media que ya no conoce, ni te están conectando con empleos de futuro.

¿Cuáles serían los empleos que más están despuntando a nivel de empresa, de empleabilidad?

Nosotros tenemos empleos como por ejemplo un Project Manager de eHEalth, cuando sabemos que un 75% de los hospitales están implantando modelos de telemedicina, o expertos legales en modificación de genética de alimentos, que está creciendo muchísimo también; diseñadores de visualización de datos, expertos lingüísticas del procesamiento del lenguaje natural. Esto último es que con el crecimiento de la inteligencia artificial necesitamos personas que hablen el lenguaje de las máquinas para que esta inteligencia artificial responda al lenguaje humano. Cuanto más crece la tecnología, más crecen las competencias humanas. Todos los empleos que nosotros recomendamos tienen 100% de empleabilidad garantizada.

Hay mucha gente que dice que gracias a la tecnología o en desgracia a la tecnología hay muchos robots que pueden ocupar puestos de trabajo de personas. Pero realmente esto es una paradoja porque lo que está haciendo también es crear un espectro muy amplio de nuevos empleos que van a hacer falta para acompañar este desarrollo tecnológico.

Efectivamente. Nosotros ya sabemos que más del 70% del tiempo por el que nos pagan se va a robotizar. Esto no debería de ser un problema si todos entendiéramos que tenemos que convertirnos en trabajadores a prueba de robot, es decir, que hagamos muy bien todo aquello que las máquinas no sepan hacer y esto nos lleva a todos a reciclarnos, a poner realmente el foco de nuestra educación y de nuestro aprendizaje en temas como el pensamiento crítico, como la resolución de problemas complejos, la creatividad, la estabilidad emocional, etc. Todo esto es lo que tenemos que desarrollar y es lo que nosotros en Singularity ofrecemos siempre rutas técnico-humanistas, justamente para asegurar que las personas tengan perfiles de éxito en este contexto.

Ahora podemos encontrar máquinas que tienen sensabilidad, que tienen sentimientos porque se han generado con una inteligencia artificial para que ese robot los pueda generar. Entonces, dado este tipo de cuestiones, si ya se están creando emociones en los robots, ¿cuáles son las otras habilidades que nos quedan por reaprender para un futuro?

Todas las habilidades que tienen que ver con la creatividad, con los planteamientos éticos, ya que una máquina nunca va a ser capaz de resolver un dilema ético. Todo lo que tenga que ver con la resolución de problemas complejos, es decir, una inteligencia artificial preparada para ganar al campeón de ajedrez número 1 del mundo, puede que tenga una inteligencia de un niño de un año y medio. Las máquinas son muy inteligentes y están muy desarrolladas para hacer una cosa en concreto, pero en cuanto tienen que resolver algo conectando distintas partes de un problema, son incapaces porque están preparadas sólo para resolver algo muy concreto. Por lo que todo lo que tenga que ver con esta resolución de problemas complejos, de razonamiento, dilemas éticos, creatividad, etc, todo esto una inteligencia artificial no va a ser capaz de hacerlo nunca.

"Nosotros somos capaces de medir las habilidades de una persona y recomendamos que se formen en escuelas que tenemos identificadas"

¿Tenéis algún mapeo de universidades, escuelas de negocio, sitios donde poder formarse en esas competencias en las que destacáis que pueden ser buenas esas personas?

Sí, nosotros lo que hacemos es nuestra ruta formativa es recomendar siempre como mínimo tres puntos de aprendizaje totalmente complementarios entre ellos para formar el perfil de esa persona hacia esos empleos futuros. En estas formaciones siempre hay una aproximación técnica y humanista y además siempre hay una aproximación tanto de conocimiento como de habilidades. Nosotros somos capaces de medir las habilidades de una persona y recomendamos que se formen en escuelas que tenemos identificadas. Sin embargo, en ocasiones ya tenemos problemas porque estamos viendo que se están reclamando habilidades que no existen, como por ejemplo temas que tienen que ver con tecnologías exponenciales, soft skills, etc. Es por eso por lo que nosotros hemos planteado rutas formativas, porque realmente en ocasiones es difícil con la oferta educativa que hay a día de hoy en España, hacer propuestas que respondan a lo que se necesita.

¿Qué instituciones españolas habéis identificado como que formen para el empleo del futuro?

No me gusta demasiado mencionar nada porque somos totalmente agnósticos, pero por ejemplo me gusta muchísimo el Grado en LEINN de innovación y emprendimiento, que me parece que está súper alineado con las capacidades y los conocimientos y las skills que se tienen que desarrollar en el mundo real. Hay universidades españolas que se están subiendo al carro de los MOOCS, como Harvard y Standford. La educación española necesita una disrupción total a la misma altura que la disrupción del empleo, tanto a nivel de los contenidos que se dan, como de las habilidades que se enseñan, como de la liquidez de la propia formación, es decir, tenemos que ir a formaciones mucho más líquidas, fragmentadas, continuas.

¿Tenéis relación o recomendaciones para universidades de otros países?

Nosotros proponemos siempre cursos extranjeros cuando hay una calidad que no existe en España y no se puede hacer desde aquí, lo recomendamos. A nivel grado, nosotros lo que tratamos de recomendar es el estudio, pero lo que sí aseguramos es que todos los grados, postgrados que recomendamos, como mínimo se pueden estudiar en España.