Un escolar necesita vacaciones largas, aunque a los adultos les parezcan exageradas

El verano es el período de vacaciones más largo del año escolar. Son cerca de dos meses de descanso que, para los menores, además de merecidos, son necesarios. Como explica el psicólogo y pedagogo de la Universitat Abat Oliba CEU, Ramón Novella, "un niño en etapa escolar necesita descansar más que un adulto. Necesita cambiar de rutina, ya que está en periodo de aprendizaje y adquisición de hábitos. Para rendir en condiciones necesita de estos periodos de vacaciones, aunque a los adultos nos puedan parecer exagerados".

No obstante, descanso no equivale a inactividad. "Lo que no es bueno es no hacer nada, o estar todo el día jugando a la consola o al ordenador. Hay que aprovechar el tiempo para hacer aquellas actividades que durante el curso no se puede", subraya Novella.

Al respecto del uso de dispositivos electrónicos, este psicólogo y psicopedagogo advierte de que hay que evitar el abuso. En este sentido, recuerda a los padres "que no deben utilizar los móviles, tabletas o dispositivos como si fueran niñeras digitales. Cada vez más, nuestros hijos necesitan convivencia familiar, mucho tiempo de dedicación a ellos", apunta.

Precisamente, desde el punto de vista familiar, el largo descanso estival representa la ocasión de disponer de un tiempo para comunicarse del que se carece a lo largo de año. "Todo esto también ayuda a conocer mucho mejor a nuestros hijos y ver qué aspectos de su vida conviene mejorar, como el aspecto emocional y la personalidad", destaca Novella.

Este profesor de la UAO CEU también se pronuncia sobre la conveniencia de hacer tareas escolares en las vacaciones estivales. "En verano se pueden hacer deberes, pero los justos. Lo ideal es leer y, si se puede leer en familia, mejor", aunque el hecho de no cargarse de deberes no quiere decir que no sea muy adecuado mantener ciertos hábitos escolares durante el verano.

Ahora bien, el hecho de que la escuela esté cerrada no equivale a un paréntesis en la formación. Todo lo contrario, es el momento ideal para desarrollar aspectos que forman parte de un concepto integral de educación. El profesor de la UAO CEU se refiere, entre otros, al "orden, la comunicación en la familia, la generosidad, el buen uso del tiempo libre, la práctica del deporte o la gestión de los horarios".